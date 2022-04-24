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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Нордшелланн
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2193
Виборг
0'
1:0
20' Гол
Антман Оливер
43' Желтая карточка
Фресе Мартин
2:0
57' Гол
Саймон Адингра
78' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
79' Желтая карточка
Бюрги Николас
87' Желтая карточка
Leo Walta
90'+4

Ход матча

20'
Антман Оливер
(Вилладсен Оливер)
1:0
43'
Фресе Мартин
 
57'
Саймон Адингра
(Кристенсен Якоб)
2:0
64'
 
Крамер Ларс
Лауритсен Мадс
64'
 
Jeppe Groenning
Бонде Якуб
64'
 
Леманс Клинт
Жамбурек Ян
73'
Jonas Jensen-Abbew
Хансен Киан
 
74'
Ernest Nuamah
Саймон Адингра
 
74'
Диоманде Мохаммед
Хансен Мадс
 
76'
 
Джатта Алассана
Бех Тобиас
76'
 
Ibrahim Said
Бакиз Юнес
78'
 
Лонвейк Джастин
79'
 
Бюрги Николас
86'
Leo Walta
Бидструп Мадс
 
87'
Leo Walta
 
90'
Свенссон Даниэль
Вилладсен Оливер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
22
Антман
Оливер
48
Хансен
Мадс
17
Саймон
Адингра
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
17
Бонде
Якуб
19
Жамбурек
Ян
31
Бех
Тобиас
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
Нордшелланн
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Виборг

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1
Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2
  • Второй тайм
  • 95'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Какой промах! Леманс Клинт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 95'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Виборг: 54%.
  • 93'
    Опасность предотвращена - Андерсен Магнус II из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
  • 93'
    Хорошие навыки показал Ибрагим Саид из команды Виборг, красиво сыграв в пас с одноклубником.
  • 92'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Крамер Ларс II делает длинную передачу вперед
  • 92'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Крамер Ларс II из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 90'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 90'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Леманс Клинт из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 89'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 89'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Лонвейк Джастин имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!
  • 88'
    Сегодняшная посещаемость составляет 2193 болельщиков
  • 88'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • Желтая карточка
    87'
    Судья подбегает и показывает Лео Вальта из команды Норшеланн отложенную желтую карточку за фол.
  • 87'
    Какой промах! Джатта Алассана имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 87'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Виборг: 52%.
  • 87'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Лео Вальта
  • 85'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 85'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг забрасывает мяч в штрафную.
  • 84'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кристиан Соренсен
  • 83'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 83'
    Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 83'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 83'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 81'
    Игрок Ибрагим Саид из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 81'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Виборг: 54%.
  • 80'
    Джатта Алассана из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Желтая карточка
    79'
    Судья подбегает и показывает Бюрги Николас из команды Виборг отложенную желтую карточку за фол.
  • 79'
    Норшеланн начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кристиан Соренсен
  • Желтая карточка
    78'
    Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    78'
    Лонвейк Джастин из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Ernest Nuamah пострадал.
  • Офсайд
    78'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
  • Офсайд
    77'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг в офсайде
  • 77'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид
  • 76'
    Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана
  • 76'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Виборг: 54%.
  • 76'
    Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 75'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 74'
    Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 74'
    Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 74'
    Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
  • 74'
    Тактическая замена. Саймон Адингра уходит с поля и его заменяет Ernest Nuamah
  • 73'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 73'
    Хансен Киан получил травму и заменен. Йонас Йенсен-Эббью выходит на поле.
  • 73'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    72'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 71'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 71'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 71'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Виборг: 54%.
  • 70'
    Грот Джей-Рой нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
  • 70'
    Леманс Клинт из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Хансен Мадс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 68'
    Матч возобновлен
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 68'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 67'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Грот Джей-Рой из команды Виборг.
  • 67'
    Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Адамо Нагало имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
  • Угловой
    67'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 66'
    Должен был быть гол! Антман Оливер имел отличный шанс, но Лукас Лунд Педерсен не дал голу состоятся!
  • 66'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 66'
    Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Виборг: 53%.
  • 65'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Тактическая замена. Жамбурек Ян уходит с поля и его заменяет Леманс Клинт
  • 64'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 64'
    Тактическая замена. Бонде Якуб уходит с поля и его заменяет Йеппе Гроннинг
  • 64'
    Тактическая замена. Лауритсен Мадс уходит с поля и его заменяет Крамер Ларс II
  • Фол, нарушение
    64'
    Адамо Нагало из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Грот Джей-Рой.
  • 64'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 63'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 63'
    Бюрги Николас из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    62'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 62'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 62'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 61'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 61'
    Бюрги Николас из команды Виборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 60'
    Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Виборг: 52%.
  • 60'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Лонвейк Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 59'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 58'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 58'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    58'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 57'
    Кристенсен Якоб сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает с правой ноги!
  • 57'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 57'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 56'
    Лонвейк Джастин из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 56'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Виборг: 49%.
  • 55'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Игрок Саймон Адингра из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 55'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Офсайд
    54'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг в офсайде
  • 54'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    53'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Адамо Нагало пострадал.
  • 53'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 52'
    Кристенсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 52'
    Бакиз Юнес из команды Виборг отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 52'
    Отличные скиллы показывает Бакиз Юнес, обводя своих соперников
  • 52'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 51'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Виборг: 49%.
  • 50'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    49'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Лонвейк Джастин.
  • 48'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 48'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 48'
    Бюрги Николас ошибается в защите.
  • 47'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Виборг: 51%.
  • 47'
    Игрок из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Угловой
    46'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Лонвейк Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Грот Джей-Рой нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.
  • 46'
    Лонвейк Джастин из команды Виборг увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 45'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 45'
    Бакиз Юнес из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 44'
    Плохо сыграл Адамо Нагало - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 44'
    Бюрги Николас делает длинную передачу вперед
  • 44'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Плохо сыграл Хансен Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 44'
    Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    43'
    Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бонде Якуб
  • 42'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Как он промахнулся? Саймон Адингра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 42'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саймон Адингра и Андерсен Магнус II из команды Норшеланн.
  • 41'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    41'
    Лауритсен Мадс возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тобиас Бех
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Виборг: 55%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лауритсен Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    39'
    Лауритсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    38'
    Хансен Киан из команды Норшеланн в офсайде
  • 38'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
  • Угловой
    38'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 38'
    Грот Джей-Рой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    38'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 37'
    Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Антман Оливер из команды Норшеланн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хансен Мадс мяча так и не получил
  • 37'
    Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Контроль мяча: Норшеланн: 45%, Виборг: 55%.
  • 35'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 34'
    Грот Джей-Рой из команды Виборг делает пас партнеру.
  • 33'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 33'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Виборг пробьет пенальти!
  • 33'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 32'
    Грот Джей-Рой нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
  • 32'
    ШАНС! Грот Джей-Рой нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 32'
    Аниембе Даниэль из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Жамбурек Ян из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 31'
    Бакиз Юнес из команды Виборг делает пас партнеру.
  • 31'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Виборг: 50%.
  • 30'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Бюрги Николас из команды Виборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Лонвейк Джастин
  • 29'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Лауритсен Мадс из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Хансен Андреас III из команды Норшеланн делает неудачный навес.
  • 28'
    Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 27'
    Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 27'
    Антман Оливер из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 27'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 26'
    Хорошую попытку сделал Саймон Адингра. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 26'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 25'
    Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Виборг: 51%.
  • 25'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Как он промахнулся? Андерсен Магнус II имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 25'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Офсайд
    24'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг в офсайде
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Кристиан Соренсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
  • 23'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 23'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 22'
    Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Виборг: 51%.
  • 22'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 22'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    21'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 20'
    Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Антман Оливер забивает с левой ноги!
  • 20'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 20'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 19'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Бюрги Николас из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 19'
    Хансен Киан из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Бидструп Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    18'
    Лауритсен Мадс наказан за толчок Хансен Андреас III
  • Угловой
    17'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой справа.
  • 17'
    Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Тобиас Бех из команды Виборг делает пас партнеру.
  • 16'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: Норшеланн: 46%, Виборг: 54%.
  • Офсайд
    15'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн в офсайде
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Хансен Киан из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    14'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 13'
    Плохо сыграл Педерсен Лукас Лунд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Лонвейк Джастин из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • 11'
    Жамбурек Ян из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 11'
    Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Виборг: 56%.
  • Офсайд
    10'
    Жамбурек Ян из команды Виборг в офсайде
  • 10'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Антман Оливер задерживает мяч рукой
  • 9'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.
  • 8'
    Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Адамо Нагало наказан за толчок Бюрги Николас
  • 7'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    7'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 7'
    Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Виборг: 56%.
  • 7'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 7'
    Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    6'
    Назначен штрафной. Пострадал Грот Джей-Рой, его свалил Кристенсен Якоб.
  • 6'
    Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 4'
    Плохо сыграл Педерсен Лукас Лунд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 4'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 4'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг подал угловой слева.
  • 2'
    Адамо Нагало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Бюрги Николас из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Виборг выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Вилладсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Виборг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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