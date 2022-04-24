Второй тайм

95' Саймон Адингра из команды Норшеланн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Какой промах! Леманс Клинт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

94' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Опасность предотвращена - Андерсен Магнус II из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

93' Хорошие навыки показал Ибрагим Саид из команды Виборг , красиво сыграв в пас с одноклубником.

92' Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Норшеланн выполняет удар от ворот.

90' Леманс Клинт из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

89' Виборг выполняет удар от ворот.

89' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Лонвейк Джастин имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!

88' Сегодняшная посещаемость составляет 2193 болельщиков

88' Удар от ворот произведет Норшеланн

87' Судья подбегает и показывает Лео Вальта из команды Норшеланн отложенную желтую карточку за фол.

87' Какой промах! Джатта Алассана имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

87' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

81' Игрок Ибрагим Саид из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Судья подбегает и показывает Бюрги Николас из команды Виборг отложенную желтую карточку за фол.

79' Норшеланн начинает контратаку

78' Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи

78' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

77' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид

76' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана

76' Йонас Йенсен-Эббью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Норшеланн выполняет удар от ворот.

74' Грот Джей-Рой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

72' Фресе Мартин из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

71' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает неудачный навес.

71' Норшеланн начинает контратаку

70' Грот Джей-Рой нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

69' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хансен Мадс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Грот Джей-Рой из команды Виборг

67' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Адамо Нагало имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

67' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

66' Должен был быть гол! Антман Оливер имел отличный шанс, но Лукас Лунд Педерсен не дал голу состоятся!

66' Норшеланн начинает контратаку

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

62' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

62' Отличные скиллы показывает Саймон Адингра , обводя своих соперников

61' Норшеланн выполняет удар от ворот.

60' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Норшеланн выполняет удар от ворот.

58' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает с правой ноги!

57' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

57' Норшеланн начинает контратаку

55' Виборг выполняет удар от ворот.

55' Игрок Саймон Адингра из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

55' Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

53' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Кристенсен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Отличные скиллы показывает Бакиз Юнес , обводя своих соперников

51' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Тобиас Бех из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

48' Виборг выполняет удар от ворот.

48' Хансен Мадс из команды Норшеланн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

47' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля