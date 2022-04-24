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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Ольборг
1:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Силькеборг
0'
0:1
5' Гол
Sebastian Joergensen
1:1
8' Гол
Теландер Расмус
30'

Ход матча

5'
0:1
Sebastian Joergensen
(Oliver Sonne)
8'
Теландер Расмус
(Андерсен Лукас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Силькеборг
2.58
3.65
2.66
Все Коэффициенты
1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
10
Андерсен
Лукас
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
9
Макарич
Милан
18
Андреасен
Лука
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
22
Гояни
Роберт
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Ольборг
3-4-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Ольборг
Силькеборг

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

31 матч

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Силькеборг
2.58
3.65
2.66
Все Коэффициенты
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