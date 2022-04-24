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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Ольборг
1:2
Конец матча

Стадион:
Силькеборг
0'
0:1
5' Гол
Sebastian Joergensen
1:1
8' Гол
Теландер Расмус
40' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
1:2
51' Гол
Anders Klynge
69' Желтая карточка
Альманн Якоб
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Sebastian Joergensen
(Oliver Sonne)
8'
Теландер Расмус
(Андерсен Лукас)
1:1
40'
Хагельскьер Андерс
 
51'
1:2
Anders Klynge
(Валлис Николай)
66'
Kasper Waarst Hoegh
Макарич Милан
 
66'
Тораринссон Гудмундур
Хагельскьер Андерс
 
67'
Хёйхольт Мальте
Куск Каспер
 
69'
Альманн Якоб
 
77'
Oliver Ross
Альманн Якоб
 
80'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Sebastian Joergensen
83'
Anosike Ementa
Андерсен Лукас
 
90'
 
Тенгстедт Сёрен
Anders Klynge
90'
 
Маттссон Пелле
Валлис Николай

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
10
Андерсен
Лукас
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
9
Макарич
Милан
18
Андреасен
Лука
1
Ларсен
Николай
5
Oliver
Sonne
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
22
Гояни
Роберт
14
Бринк
Марк
21
Anders
Klynge
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Ольборг
3-4-3
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Ольборг
Силькеборг

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

31 матч

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:4
СД
0:0
ТМК
1:4
ТМС
1:2
СД
0:2
СД
3:1
ТМК
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
К
5:0
СД
3:0
СД
5:3
ТМК
2:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
2:2
К
0:2
СД
1:0
СД
3:2
СД
2:1
С
3:1
СЛ
4:2
СЛ
1:1
СЛ
4:3
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2
Силькеборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Оденсе 1:1 Виборг - Силькеборг 1:1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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