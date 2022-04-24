Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Паллесен Кристоффер из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

95' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ольборг выполняет удар от ворот.

94' Тактическая замена. Валлис Николай уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

93' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

92' Удар от ворот произведет Силькеборг

91' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Тактическая замена. Андерс Клинге уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Оливер Сонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Андерс Клинге выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Oliver Ross!

89' Игрок команды Силькеборг выносит мяч

88' Теландер Расмус нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

88' Плохо сыграл Ларсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Силькеборг

87' Андреасен Лука из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Тактическая замена. Альманн Якоб уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

77' Николай Ларсен отбил мяч на угловой после удара Каспер Ваарст Хуг из штрафной площади.

75' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хёйхольт Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Себастьян Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи

68' Силькеборг выполняет удар от ворот.

68' Игрок команды Силькеборг выносит мяч

67' Игрок команды Силькеборг выносит мяч

63' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Хелениус Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Хелениус Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ольборг выполняет удар от ворот.

60' Лукас Энгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Силькеборг выполняет удар от ворот.

56' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Силькеборг выполняет удар от ворот.

56' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Г О О О О Л - Андерс Клинге забивает с правой ноги!

50' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

50' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Силькеборг выполняет удар от ворот.

47' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

47' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля