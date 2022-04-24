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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Лугано
0'
14' Желтая карточка
Гийемено Джереми
16'

Ход матча

14'
Гийемено Джереми
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
1.88
3.86
4.39
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
30
Patrick
Sutter
23
Фазлии
Бетим
16
Гёртлер
Лукас
72
Тома
Бастьен
19
Фон
Моос
Юлиан
7
Шуберт
Фабиан
9
Гийемено
Джереми
26
Amir
Saipi
4
Kreshnik
Hajrizi
20
Кустодио
Оливье
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
17
Валенсуэла
Мильтон
8
Дуррер
Адриан
18
Хайле-Селассие
Марен
19
Целар
Жан
Санкт-Галлен
4-1-2-3
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

33.3%
15.2%
51.5%
11 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 12 (2) 0.4
Гийемено Джереми 8 0.27
Йуан Элье 6 0.2
Руис Виктор III 5 (3) 0.17
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.1
Шуберт Фабиан 3 0.1
Фон Моос Юлиан 3 0.1
Люхингер Николас 2 0.07
Диаките Усман 2 0.07
Шмидт Исаак 1 0.03
Тома Бастьен 1 0.03
Alessio Besio 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Лунгой Кристофер 1 0.03
Matej Maglica 1 0.03
Кемптер Михаэль 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Patrick Sutter 1 0.03
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 8 (2) 0.27
Боттани Маттиа 6 0.2
Циглер Рето 4 (2) 0.13
Ловрич Санди 3 0.1
Лаванши Нума 3 0.1
Абубакар-Анкра Асума 3 0.1
Фаччинетти Микаэль 2 0.07
Алиседа Игнасио 2 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.07
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Саббатини Хонатан 1 0.03
Кустодио Оливье 1 0.03
Kreshnik Hajrizi 1 0.03
Марич Мият 1 (1) 0.03
Hadj Mahmoud 1 0.03
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 0
Гийемено Джереми 7 1
Фазлии Бетим 5 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 3 1
Кинтилья Хорди 2 1
Руис Виктор III 3 0
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Matej Maglica 3 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 8 0
Лаванши Нума 6 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Циглер Рето 4 0
Марич Мият 4 0
Ловрич Санди 4 0
Целар Жан 3 0
Amir Saipi 3 0
Рюэгг Кевин 2 0
Yuri VI 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
19
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
8
27%
1
5%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
13%
6
32%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
8
27%
1
5%
61-75
5
17%
4
21%
76-90

Пропущено

23
24
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
17%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
1
4%
8
33%
61-75
7
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
19%
1
5%
1-15
6
22%
4
20%
16-30
3
11%
7
35%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
6
22%
5
25%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
14%
5
23%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
7
24%
4
18%
76-90

Забито

57
39
31 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 10
13
23%
2
5%
1-15
11
19%
6
15%
16-30
7
12%
13
33%
31-45
5
9%
6
15%
46-60
10
18%
3
8%
61-75
11
19%
9
23%
76-90

Пропущено

52
46
23 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
8
15%
7
15%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
7
13%
8
17%
31-45
9
17%
5
11%
46-60
6
12%
10
22%
61-75
14
27%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 30 13 14 3 64 - 37 53
3. Янг Бойз 31 13 11 7 68 - 43 50
4. Лугано 0:0 31 14 5 12 41 - 44 47
5. Санкт-Галлен 0:0 31 11 9 11 55 - 54 42
6. Серветт 31 12 5 14 45 - 55 41
7. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
8. Грасcхоппер 30 7 11 12 46 - 49 32
9. Люцерн 30 5 12 13 37 - 56 27
10. Лозанна-Спорт 30 4 8 18 33 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Лугано 0:0 15 8 2 5 21 - 21 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Серветт 15 7 3 5 23 - 22 24
6. Санкт-Галлен 0:0 16 5 8 3 28 - 25 23
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Люцерн 15 4 3 8 18 - 27 15
9. Грасcхоппер 15 3 6 6 27 - 30 15
10. Лозанна-Спорт 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Лугано 0:0 16 6 3 7 20 - 23 21
4. Санкт-Галлен 0:0 15 6 1 8 27 - 29 19
5. Янг Бойз 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
7. Грасcхоппер 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 15 1 9 5 19 - 29 12
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 11 - 26 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
1.88
3.86
4.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Лугано онлайн

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