Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: АФГ Арена
14' Желтая карточкаГийемено Джереми
Ход матча
14'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
60 Владение мячом, % 40
23
Фазлии
Бетим
72
Тома
Бастьен
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Nikolas Muci
-
29 Hadj Mahmoud
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лугано
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
33 матча
33.3%
15.2%
51.5%
11 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|12 (2)
|0.4
|Гийемено Джереми
|8
|0.27
|Йуан Элье
|6
|0.2
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.17
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.1
|Шуберт Фабиан
|3
|0.1
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.1
|Люхингер Николас
|2
|0.07
|Диаките Усман
|2
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.03
|Тома Бастьен
|1
|0.03
|Alessio Besio
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1
|0.03
|Кемптер Михаэль
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Patrick Sutter
|1
|0.03
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8 (2)
|0.27
|Боттани Маттиа
|6
|0.2
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.13
|Ловрич Санди
|3
|0.1
|Лаванши Нума
|3
|0.1
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.1
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.07
|Алиседа Игнасио
|2
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.07
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.03
|Марич Мият
|1 (1)
|0.03
|Hadj Mahmoud
|1
|0.03
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|0
|Гийемено Джереми
|7
|1
|Фазлии Бетим
|5
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|3
|1
|Кинтилья Хорди
|2
|1
|Руис Виктор III
|3
|0
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Matej Maglica
|3
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|8
|0
|Лаванши Нума
|6
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Amir Saipi
|3
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
19
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
8
27%
1
5%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
13%
6
32%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
8
27%
1
5%
61-75
5
17%
4
21%
76-90
Пропущено
23
24
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
4
17%
2
8%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
1
4%
8
33%
61-75
7
30%
7
29%
29%
76-90
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
19%
1
5%
1-15
6
22%
4
20%
16-30
3
11%
7
35%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
6
22%
5
25%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
14%
5
23%
1-15
6
21%
3
14%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
7
24%
4
18%
76-90
Забито
57
39
31 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 16
4 Не забивали 10
13
23%
2
5%
1-15
11
19%
6
15%
16-30
7
12%
13
33%
31-45
5
9%
6
15%
46-60
10
18%
3
8%
61-75
11
19%
9
23%
76-90
Пропущено
52
46
23 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 23
8
15%
7
15%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
7
13%
8
17%
31-45
9
17%
5
11%
46-60
6
12%
10
22%
61-75
14
27%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3
Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|30
|13
|14
|3
|64 - 37
|53
|3.
|Янг Бойз
|31
|13
|11
|7
|68 - 43
|50
|4.
|Лугано
|0:0
|31
|14
|5
|12
|41 - 44
|47
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0
|31
|11
|9
|11
|55 - 54
|42
|6.
|Серветт
|31
|12
|5
|14
|45 - 55
|41
|7.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|38 - 58
|34
|8.
|Грасcхоппер
|30
|7
|11
|12
|46 - 49
|32
|9.
|Люцерн
|30
|5
|12
|13
|37 - 56
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|30
|4
|8
|18
|33 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Лугано
|0:0
|15
|8
|2
|5
|21 - 21
|26
|4.
|Базель
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Серветт
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|16
|5
|8
|3
|28 - 25
|23
|7.
|Сьон
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|8.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|9.
|Грасcхоппер
|15
|3
|6
|6
|27 - 30
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Лугано
|0:0
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|0:0
|15
|6
|1
|8
|27 - 29
|19
|5.
|Янг Бойз
|15
|4
|6
|5
|34 - 23
|18
|6.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|7.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|15
|1
|9
|5
|19 - 29
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|11 - 26
|7