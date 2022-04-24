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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
2:3
Второй тайм: 75'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
3' Желтая карточка
Новак Михаэль
1:0
23' Гол
Пинк Маркус
1:1
37' Гол
Ляйтгеб Марио
1:2
47' Гол
Перец Элиэль
50' Желтая карточка
Визингер Дарио
2:2
54' Гол
Пинк Маркус
58' Желтая карточка
Lukas Fridrikas
2:3
72' Гол
Перец Элиэль
75'
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
8
Kosmas
Gezos
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
70
Мизенбёк
Фабиан
4
Patrick
Greil
6
Maximiliano
Moreira
20
Мацеевски
Тим
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
77
Дедич
Амар
44
Лочошвили
Лука
97
Яшич
Адис
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
9
Визингер
Дарио
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

БЧГ
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
К
4:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
ТМС
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 3 0.5
Florian Jaritz 2 0.33
Alexander Timossi Andersson 1 0.17
Turgay Gemicibasi 1 (1) 0.17
Шумахер Тилль 0 0
Patrick Greil 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдль Михаэль 2 0.33
Перец Элиэль 2 0.33
Тафернер Маттойс 1 0.17
Ляйтгеб Марио 1 0.17
Верницниг Кристофер 0 0
Визингер Дарио 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 1 2
Kosmas Gezos 2 0
Christopher Cvetko 2 0
Alexander Timossi Andersson 2 0
Patrick Greil 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Ivan Saravanja 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 2 0
Новак Михаэль 2 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Визингер Дарио 1 0
Дедич Амар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4
Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 6 6 0 0 19 - 3 45
2. Штурм 5 4 0 1 8 - 3 30
3. Рапид Вена 5 2 1 2 8 - 7 22
4. Аустрия Вена 0:4 6 1 2 3 5 - 10 21
5. Вольфсбергер 3:2 6 1 0 5 7 - 14 21
6. Аустрия Клагенфурт 2:3 6 1 1 4 7 - 17 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 3 3 0 0 7 - 1 36
2. Аустрия Вена 0:4 3 1 1 1 4 - 4 20
3. Аустрия Клагенфурт 2:3 3 0 0 3 3 - 12 15
4. Штурм 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Рапид Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вольфсбергер 3:2 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Вольфсбергер 3:2 3 1 0 2 5 - 6 21
3. Рапид Вена 3 1 0 2 5 - 5 18
4. Ред Булл Зальцбург 4:0 3 3 0 0 12 - 2 9
5. Аустрия Клагенфурт 2:3 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Аустрия Вена 0:4 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ляйтгеб Марио бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Новак Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Вольфсбергер
3.96
4.00
1.89
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