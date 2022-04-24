Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
2:3
Второй тайм: 75'
Стадион: Вёртерзе-Штадион
3' Желтая карточкаНовак Михаэль
1:0
23' ГолПинк Маркус
1:1
37' ГолЛяйтгеб Марио
1:2
47' ГолПерец Элиэль
50' Желтая карточкаВизингер Дарио
2:2
54' ГолПинк Маркус
58' Желтая карточкаLukas Fridrikas
2:3
72' ГолПерец Элиэль
Ход матча
23'
1:0
37'
1:1
47'
1:2
50'
54'
2:2
58'
72'
2:3
32
Пинк
Маркус
77
Дедич
Амар
97
Яшич
Адис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Реп РайкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Вольфсбергер
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|3
|0.5
|Florian Jaritz
|2
|0.33
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.17
|Turgay Gemicibasi
|1 (1)
|0.17
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Patrick Greil
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдль Михаэль
|2
|0.33
|Перец Элиэль
|2
|0.33
|Тафернер Маттойс
|1
|0.17
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.17
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Визингер Дарио
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|1
|2
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|Patrick Greil
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Ivan Saravanja
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4
Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|45
|2.
|Штурм
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|30
|3.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|22
|4.
|Аустрия Вена
|0:4
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|21
|5.
|Вольфсбергер
|3:2
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|21
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 17
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|36
|2.
|Аустрия Вена
|0:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2:3
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|15
|4.
|Штурм
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Вольфсбергер
|3:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|21
|3.
|Рапид Вена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Аустрия Вена
|0:4
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1