Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
4:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Ред Булл Арена
1:0
2' ГолОкафор Ноа
2:0
18' ГолАдейеми Карим
3:0
28' ГолШушич Лука
28' Желтая карточкаМартинс Марвин
53' Вторая желтая карточкаМартинс Марвин
4:0
54' ПенальтиАаронсон Бренден
60' Желтая карточкаКамара Мохамед
Ход матча
2'
1:0
18'
2:0
28'
3:0
28'
53'
54'
4:0
60'
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
77
Окафор
Ноа
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
16
Келес
Джан
27
Вучич
Ромео
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанНападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
39 матчей
87.2%
12.8%
34 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.4%
20.5%
23.1%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
10.3%
36 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
55 матчей
61.8%
23.6%
14.6%
34 победы 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
22 победы 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
65.5%
14.5%
20%
36 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шушич Лука
|5
|0.83
|Окафор Ноа
|2
|0.33
|Адейеми Карим
|2 (1)
|0.33
|Вебер Максимилиан
|2
|0.33
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.33
|Адаму Чуквубике
|2
|0.33
|Кристенсен Расмус
|1
|0.17
|Юнузович Златко
|1
|0.17
|Сеско Бенджамин
|1
|0.17
|Ааронсон Бренден
|1 (1)
|0.17
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Капальдо Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|3
|0.5
|Келес Джан
|1
|0.17
|Джукич Александар
|1 (1)
|0.17
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Шушич Лука
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|2
|1
|Мартель Эрик
|3
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|45
|2.
|Штурм
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|30
|3.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|22
|4.
|Аустрия Вена
|0:4
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|21
|5.
|Вольфсбергер
|3:2
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|21
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 17
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|36
|2.
|Аустрия Вена
|0:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|2:3
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|15
|4.
|Штурм
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|21
|2.
|Вольфсбергер
|3:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|21
|3.
|Рапид Вена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Аустрия Вена
|0:4
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1