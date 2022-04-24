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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Ред Булл Зальцбург
4:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
2' Гол
Окафор Ноа
2:0
18' Гол
Адейеми Карим
3:0
28' Гол
Шушич Лука
28' Желтая карточка
Мартинс Марвин
53' Вторая желтая карточка
Мартинс Марвин
4:0
54' Пенальти
Ааронсон Бренден
60' Желтая карточка
Камара Мохамед
75'
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
11
Ааронсон
Бренден
27
Адейеми
Карим
77
Окафор
Ноа
1
Пенц
Патрик
20
Мюль
Лукас
5
Мартель
Эрик
33
Галвао
Лукас
66
Мартинс
Марвин
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
29
Зуттнер
Маркус
16
Келес
Джан
27
Вучич
Ромео
77
Джукич
Александар
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

39 матчей

87.2%
12.8%
34 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.4%
20.5%
23.1%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
10.3%
36 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

55 матчей

61.8%
23.6%
14.6%
34 победы 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
22 победы 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

65.5%
14.5%
20%
36 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

БЧГ
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
БЧГ
1:2
БЧГ
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шушич Лука 5 0.83
Окафор Ноа 2 0.33
Адейеми Карим 2 (1) 0.33
Вебер Максимилиан 2 0.33
Кьергаард Мауриц 2 0.33
Адаму Чуквубике 2 0.33
Кристенсен Расмус 1 0.17
Юнузович Златко 1 0.17
Сеско Бенджамин 1 0.17
Ааронсон Бренден 1 (1) 0.17
Зайвальд Николас 0 0
Капальдо Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 3 0.5
Келес Джан 1 0.17
Джукич Александар 1 (1) 0.17
Браунёдер Маттиас 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 0
Вебер Максимилиан 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Адейеми Карим 1 0
Капальдо Николас 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Шушич Лука 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 2 1
Мартель Эрик 3 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Хускович Муарем 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Вучич Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
7%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4
Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 6 6 0 0 19 - 3 45
2. Штурм 5 4 0 1 8 - 3 30
3. Рапид Вена 5 2 1 2 8 - 7 22
4. Аустрия Вена 0:4 6 1 2 3 5 - 10 21
5. Вольфсбергер 3:2 6 1 0 5 7 - 14 21
6. Аустрия Клагенфурт 2:3 6 1 1 4 7 - 17 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4:0 3 3 0 0 7 - 1 36
2. Аустрия Вена 0:4 3 1 1 1 4 - 4 20
3. Аустрия Клагенфурт 2:3 3 0 0 3 3 - 12 15
4. Штурм 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Рапид Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вольфсбергер 3:2 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 2 1 0 1 2 - 1 21
2. Вольфсбергер 3:2 3 1 0 2 5 - 6 21
3. Рапид Вена 3 1 0 2 5 - 5 18
4. Ред Булл Зальцбург 4:0 3 3 0 0 12 - 2 9
5. Аустрия Клагенфурт 2:3 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Аустрия Вена 0:4 3 0 1 2 1 - 6 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Мартинс Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Шушич Лука бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Адейеми Карим бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Окафор Ноа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Аустрия Вена
1.33
5.60
9.99
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 4:0 Аустрия Вена онлайн

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Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

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