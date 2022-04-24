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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
Прогнозы 106
Брайтон 44.3% (47)
X 48.1% (51)
Саутгемптон 7.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Саутгемптон
2.19
3.45
3.92
Все Коэффициенты
Новости
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
11
Троссар
Леандро
12
Мвепу
Энок
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
3
Кукурелья
Марк
18
Уэлбек
Данни
9
Мопе
Нил
44
Форстер
Фрейзер
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
23
Телла
Нейтан
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
11
Редмонд
Натан
10
Адамс
Че
7
Лонг
Шейн
Брайтон
3-5-2
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Брайтон
Саутгемптон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:3
Ч
3:0
Ч
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.24
Троссар Леандро 6 (1) 0.18
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.12
Уэлбек Данни 3 0.09
Мвепу Энок 2 0.06
Уэбстер Адам 2 0.06
Бёрн Дэн 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (3) 0.21
Адамс Че 7 0.21
Броя Армандо 6 0.18
Эльюнусси Мохамед 4 0.12
Беднарек Ян 4 0.12
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ромеу Ориоль 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Уэбстер Адам 5 0
Данк Льюис 3 1
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Лемпти Тарик 3 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Беднарек Ян 9 0
Ромеу Ориоль 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Перро Ромен 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
27 Не забивали 22
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
4
44%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90

Пропущено

21
33
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
5%
6
18%
1-15
5
24%
4
12%
16-30
5
24%
5
15%
31-45
2
10%
7
21%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
2
10%
7
21%
76-90

Забито

19
19
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
1
5%
4
21%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
9
47%
2
11%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
20%
6
27%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
30%
1
5%
76-90

Забито

28
37
11 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
2
7%
6
16%
1-15
3
11%
7
19%
16-30
6
21%
7
19%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
10
36%
6
16%
76-90

Пропущено

41
55
20 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
6
15%
9
16%
1-15
8
20%
9
16%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
6
15%
13
24%
46-60
7
17%
6
11%
61-75
8
20%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
13. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 26 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 106
    Брайтон 44.3% (47)
    X 48.1% (51)
    Саутгемптон 7.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Саутгемптон
    2.19
    3.45
    3.92
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Саутгемптон

    Исход игры
    Брайтон
    44.3% (47)
    Ничья
    48.1% (51)
    Саутгемптон
    7.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (32)
    Меньше
    69.23% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (78)
    Нет
    25% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.4% (46)
    2:1 Брайтон
    22.6% (24)
    1:0 Брайтон
    21.7% (23)
    1:2 Саутгемптон
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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    Брайтон
    Саутгемптон

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