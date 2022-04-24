Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Фалмер
12
Мвепу
Энок
18
Уэлбек
Данни
9
Мопе
Нил
35
Беднарек
Ян
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
15 Перро РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Саутгемптон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
17 матчей
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.24
|Троссар Леандро
|6 (1)
|0.18
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.12
|Уэлбек Данни
|3
|0.09
|Мвепу Энок
|2
|0.06
|Уэбстер Адам
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (3)
|0.21
|Адамс Че
|7
|0.21
|Броя Армандо
|6
|0.18
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.12
|Беднарек Ян
|4
|0.12
|Армстронг Адам
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Уэбстер Адам
|5
|0
|Данк Льюис
|3
|1
|Санчес Роберт
|3
|1
|Лаллана Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Мвепу Энок
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Беднарек Ян
|9
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Броя Армандо
|2
|0
|Лонг Шейн
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
27 Не забивали 22
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
4
22%
16-30
4
44%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
11%
4
22%
76-90
Пропущено
21
33
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
5%
6
18%
1-15
5
24%
4
12%
16-30
5
24%
5
15%
31-45
2
10%
7
21%
46-60
6
29%
4
12%
61-75
2
10%
7
21%
76-90
Забито
19
19
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
1
5%
4
21%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
9
47%
2
11%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
25%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
20%
6
27%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
6
30%
1
5%
76-90
Забито
28
37
11 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 16
14 Не забивали 9
2
7%
6
16%
1-15
3
11%
7
19%
16-30
6
21%
7
19%
31-45
3
11%
6
16%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
10
36%
6
16%
76-90
Пропущено
41
55
20 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
6
15%
9
16%
1-15
8
20%
9
16%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
6
15%
13
24%
46-60
7
17%
6
11%
61-75
8
20%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|28 - 45
|28
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|13.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон - Саутгемптон
Исход игры
Брайтон
44.3% (47)
Ничья
48.1% (51)
Саутгемптон
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (32)
Меньше
69.23% (72)
Обе команды забьют
Да
75% (78)
Нет
25% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (46)
2:1 Брайтон
22.6% (24)
1:0 Брайтон
21.7% (23)
1:2 Саутгемптон
3.8% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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