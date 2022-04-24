0:1
Перерыв
Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan
0:1
38' ПенальтиRobin Rasch
Ход матча
38'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Lars RamstadЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
- Основной состав
-
28 Браути ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нджиэ МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Стйордалс Блинк
КФУМ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0
Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1
КФУМ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФУМ - Рёуфосс 1:1 Брюне - КФУМ 1:2 КФУМ - Гроруд 2:2 КФУМ - Викинг 0:5
КФУМ - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Дьерв - КФУМ 1:1 Фредрикстад - КФУМ 3:3 КФУМ - Согндаль 1:0 КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стрёммен - КФУМ 1:1 КФУМ - Гроруд 2:0