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  3. Норвегия: Первый дивизион
Стйордалс Блинк
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 491
КФУМ
0'
0:1
38' Пенальти
Robin Rasch
1:1
78' Гол
Ole Kristian Roedahl
82' Желтая карточка
Фооснес Александер
1:2
88' Гол в свои ворота
Haavard Kleven Lorentsen
1:3
90' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
90'+5
1
Саннберг
Расмус
2
Mathusan
Sandrakumar
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
24
Фооснес
Александер
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
32
Ole
Kristian
Roedahl
5
Sjur
Lothe
6
Fredrik
Vinje
11
Joachim
Olufsen
10
Sondre
Hopmark
Stokke
27
Johann
Kosberg
28
Браути
Йонас
4
Momodou
Lion
Njie
5
Aaron
Kiil
Olsen
17
Fredrik
Kristensen
Dahl
3
Dadi
Dodou
Gaye
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
2
Keivan
Ghaedamini
6
Remi
Svindland
11
Нджиэ
Мусса
22
Petter
Nosakhare
Dahl
Стйордалс Блинк
4-3-3
КФУМ
3-4-3

История личных встреч

Стйордалс Блинк
КФУМ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
0:1
ВД
1:2
ВД
1:1

Результаты последних матчей

Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0
Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1
КФУМ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КФУМ - Рёуфосс 1:1 Брюне - КФУМ 1:2 КФУМ - Гроруд 2:2 КФУМ - Викинг 0:5
КФУМ - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Дьерв - КФУМ 1:1 Фредрикстад - КФУМ 3:3 КФУМ - Согндаль 1:0 КФУМ - Дьерв 4:1 Санднес - КФУМ 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 КФУМ - Олесунн 2:4 Осане - КФУМ 3:0 КФУМ - Брюне 0:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стрёммен - КФУМ 1:1 КФУМ - Гроруд 2:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Robin Rasch из команды КФУМ забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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