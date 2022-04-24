  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Браге
1:0
Перерыв
Броммапойкарна
0'
1:0
3' Гол
Хеллберг Сет

Ход матча

3'
Хеллберг Сет
(Сёдерберг Никлас)
1:0
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Броммапойкарна
2.45
3.40
2.98
Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
8
Хеллберг
Сет
21
Henry
Sletsjoee
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
20
Лундин
Александер
11
Monir
Jelassi
18
Robin
Frej
4
Amadeus
Soegaard
5
Oscar
Krusnell
7
Петтерссон
Оскар
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
8
Марипу
Никлас
15
Samuel
Holm
10
Marijan
Cosic
19
Васич
Никола
Браге
4-4-2
Броммапойкарна
4-5-1

История личных встреч

Браге
Броммапойкарна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

К
1:2
С
1:2
С
3:1
К
4:2
ПД
3:1
ПД
0:1
С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3
Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2
Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1 Карлштад - Броммапойкарна 0:3 Умео - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Гефле 0:1 Худиксвалль - Броммапойкарна 1:3 Эребру Сюрианска - Броммапойкарна 0:0 Броммапойкарна - Далкурд 3:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Хеллберг Сет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Броммапойкарна
2.45
3.40
2.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Браге 1:0 Броммапойкарна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Браге
Броммапойкарна

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 