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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
8
Браунхилл
Джош
4
Корк
Джек
27
Выдра
Матей
19
Родригес
Джей
9
Вегхорст
Ваут
1
Са
Жозе
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
22
Семеду
Нелсон
17
Силва
Фабио
26
Хи-Чан
Хван
9
Хименес
Рауль
Бёрнли
4-4-2
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Бёрнли
Вулверхэмптон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.22
Вуд Крис 4 (1) 0.13
Ми Бен 3 0.09
Родригес Джей 2 0.06
Вегхорст Ваут 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Коллинз Натан 2 0.06
Браунхилл Джош 1 0.03
Выдра Матей 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.19
Хи-Чан Хван 5 0.16
Невеш Рубен 4 0.13
Коди Конор 3 0.09
Поденсе Даниэл 2 0.06
Моутинью Жоау 2 0.06
Саисс Ромен 2 0.06
Хонни Кастро 2 0.06
Дендонкер Леандер 1 0.03
Тринкан Франсишку 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 9 0
Браунхилл Джош 9 0
Вествуд Эшли 7 0
Корк Джек 4 0
Барнс Эшли 3 0
Родригес Джей 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Тэйлор Чарли 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 5 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Коди Конор 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
7%
7
47%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
2
10%
6
50%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

26
18
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
19%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
6
23%
5
28%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
6
23%
5
28%
76-90

Забито

27
31
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 16
16 Не забивали 14
5
19%
6
19%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
6
22%
5
16%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
2
7%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

46
30
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
7
15%
1
3%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
10
22%
6
20%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
7
15%
9
30%
61-75
11
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
13. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 26 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 107
    Бёрнли 27.1% (29)
    X 36.4% (39)
    Вулверхэмптон 36.4% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.72
    3.30
    2.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Бёрнли
    27.1% (29)
    Ничья
    36.4% (39)
    Вулверхэмптон
    36.4% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.16% (29)
    Меньше
    71.84% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    64.08% (66)
    Нет
    35.92% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (37)
    1:0 Бёрнли
    14% (15)
    0:1 Вулверхэмптон
    14% (15)
    1:2 Вулверхэмптон
    14% (15)
    2:1 Бёрнли
    11.2% (12)
    0:2 Вулверхэмптон
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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    Бёрнли
    Вулверхэмптон

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