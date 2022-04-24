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  3. Норвегия: Первый дивизион
Рёуфосс
0:0
Перерыв

Стадион:
Гроруд
0'
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Гроруд
1.71
4.24
4.32
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
11
Nicolai
Fremstad
4
Sivert
Westerlund
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
10
Teodor
Berg
Haltvik
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
15
Markus
Aanesland
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
4
Akinsola
Akinyemi
21
Geirald
Meyer
22
Henrik
Bredeli
27
Fredrick
Pettersen
20
Saadiq
Faisal
Elmi
7
Preben
Mankowitz
40
Sindre
Osestad
15
Fabian
Oestigaard
Ness
25
Didrik
Sereba
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
Рёуфосс
4-3-3
Гроруд
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Гроруд

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:4
ПД
1:6
ПД
2:2
ВД
4:0
ВД
1:2
ВД
1:0
ВД
0:2
2ЙД
2:2
2ЙД
1:2

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3
Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - КФУМ 5:1 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Санднес 1:0
Гроруд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2
Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2 Олесунн - Гроруд 6:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Санднес - Гроруд 2:3 Гроруд - Дьерв 2:3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Гроруд
1.71
4.24
4.32
Все Коэффициенты
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