0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Varberg Energi Arena
35' Желтая карточкаMagnus Woerts
Ход матча
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
55 Владение мячом, % 45
22
Боман
Андре
4
Эйле
Ноа
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Варберг БоИС
Мьельбю
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0