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  3. Швеция: Аллсвенскан
Варберг БоИС
0:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Мьельбю
0'
35' Желтая карточка
Magnus Woerts
47'

Ход матча

35'
 
Magnus Woerts

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мьельбю
2.60
3.18
3.02
Все Коэффициенты
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
23
Лильенбэк
Антон
22
Боман
Андре
11
Eliton
Junior
10
Мэтьюз
Ташрик
5
Сверриссон
Оскар
14
Альфонси
Оливер
12
Карлссон
Аджей
Симон
16
Йоханссон
Александр
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
6
Magnus
Woerts
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
Варберг БоИС
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Мьельбю

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:3
А
0:0
А
2:3
А
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Магнус Вертс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Мьельбю
2.60
3.18
3.02
Все Коэффициенты
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Мьельбю

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