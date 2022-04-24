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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
Прогнозы 114
Челси 89.5% (102)
X 7.9% (9)
Вест Хэм 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Вест Хэм
1.55
4.75
6.85
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
4
Кристенсен
Андреас
12
Лофтус-Чик
Рубен
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
1
Фабьянски
Лукаш
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
26
Масуаку
Артур
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
7
Ярмоленко
Андрей
Челси
3-4-1-2
Вест Хэм
3-4-2-1

История личных встреч

Челси
Вест Хэм

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

28 матчей

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 10 (1) 0.32
Хаверц Кай 7 0.23
Жоржиньо II 6 (6) 0.19
Джеймс Рис II 5 0.16
Лукаку Ромелу 5 0.16
Зиеш Хаким 4 0.13
Вернер Тимо 4 0.13
Пулишич Кристиан 4 0.13
Чалоба Трево 3 0.1
Чилуэлл Бен 3 0.1
Силва Тьяго 3 0.1
Рюдигер Антонио 3 0.1
Ковачич Матео 2 0.06
Канте Н'Голо 2 0.06
Алонсо Маркос 2 0.06
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 9 0.27
Антонио Майкл 8 0.24
Бенрахма Саид 6 0.18
Форнальс Пабло 6 0.18
Соучек Томаш 5 0.15
Лансини Мануэль 4 (2) 0.12
Крессуэлл Арон 2 0.06
Доусон Крэйг 2 0.06
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Рюдигер Антонио 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Маунт Мэйсон 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Хаверц Кай 2 0
Сарр Маланг 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 8 0
Доусон Крэйг 5 0
Цоуфал Владимир 3 1
Форнальс Пабло 4 0
Боуэн Джаррод 3 0
Крессуэлл Арон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 24
3
10%
3
14%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
7
23%
3
14%
31-45
7
23%
2
9%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
7
23%
6
27%
76-90

Пропущено

19
21
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
6
32%
4
19%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Забито

36
29
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
5
14%
1
3%
1-15
8
22%
2
7%
16-30
5
14%
6
21%
31-45
8
22%
6
21%
46-60
4
11%
8
28%
61-75
6
17%
6
21%
76-90

Пропущено

8
23
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
38%
6
26%
31-45
2
25%
3
13%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
1
13%
5
22%
76-90

Забито

66
51
32 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 31
24 Забивали первыми 16
3 Не забивали 7
8
12%
4
8%
1-15
12
18%
7
14%
16-30
12
18%
9
18%
31-45
15
23%
8
16%
46-60
6
9%
11
22%
61-75
13
20%
12
24%
76-90

Пропущено

27
44
8 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 26
2
7%
5
11%
1-15
3
11%
5
11%
16-30
3
11%
10
23%
31-45
8
30%
30%
7
16%
46-60
5
19%
6
14%
61-75
6
22%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6
Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1
Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
13. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 26 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 114
    Челси 89.5% (102)
    X 7.9% (9)
    Вест Хэм 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Вест Хэм
    1.55
    4.75
    6.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм

    Исход игры
    Челси
    89.4% (101)
    Ничья
    8% (9)
    Вест Хэм
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.95% (64)
    Меньше
    39.05% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (69)
    Нет
    34.29% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    47.8% (54)
    2:0 Челси
    18.6% (21)
    1:0 Челси
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    3:1 Челси
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Челси
    2.7% (3)
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    Челси
    Вест Хэм

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