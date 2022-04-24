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  3. Швеция: Аллсвенскан
АИК
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Юргорден
0'
35' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
37' Желтая карточка
Юханссон Петр
1:0
45' Гол
Стефанелли Николас
47'

Ход матча

35'
Хуссейн Билаль
 
37'
 
Юханссон Петр
45'
Стефанелли Николас
(Хуссейн Билаль)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Юргорден
2.35
3.26
3.26
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
5
Милошевич
Александер
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
19
Ларссон
Джордан
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Экдаль
Хьяльмар
9
Радетинац
Харис
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
23
Викхейм
Густав
12
Банда
Эммануэль
99
Хакшабанович
Сеад
16
Эдвардсен
Виктор
АИК
4-4-2
Юргорден
4-2-3-1

История личных встреч

АИК
Юргорден

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.9%
51.6%
6.5%
13 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
А
1:4
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:2
А
0:0
А
2:0
К
0:2
А
1:1
А
0:1
А
0:3
А
2:0
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:3
А
2:2
А
1:1
А
0:3
Д
0:1
Д
1:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:1
А
1:1
А
1:1

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1
Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Юханссон Петр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Хуссейн Билаль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Юргорден
2.35
3.26
3.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 1:0 Юргорден онлайн

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АИК
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