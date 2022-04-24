1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Френдс Арена
35' Желтая карточкаХуссейн Билаль
37' Желтая карточкаЮханссон Петр
1:0
45' ГолСтефанелли Николас
Ход матча
35'
37'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
56 Владение мячом, % 44
25
Оума
Эрик
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
АИК
Юргорден
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.9%
51.6%
6.5%
13 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
32.3%
35.5%
32.2%
10 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2
АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1 АИК - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - АИК 1:0 Мальмё - АИК 1:0
Юргорден
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1
Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0