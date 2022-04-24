Мелёхин фолит против Классена на правом фланге обороны, штрафной зарабатывает "Спартак".

Не самый удачный штрафной в исполнении "Спартака", мяч в итоге не доходит до головы кого-то из игроков в красной форме.

Атака "Ростова" левым флангом завершается прерванным прострелом Калинина, а Байрамян тут же прихватил Бакаева, не давая тому развернуться и разбежаться.

Еще одна атака "Спартака" завершается неточным ударом с дальней дистанции, Мартинс посылает мяч над перекладиной.

Полоз пока не очень заметен, сейчас один из лучших бомбардиров чемпионата забирается в положение "вне игры" на левом фланге.

23' Кофрие требуется помощь врачей по итогам одного из единоборств, пауза на экваторе первого тайма.

21' Некоторое время потребовалось ВАР, чтобы определить, не было ли всё-таки нарушения против Щетинина, но в итоге решение главного арбитра остается в силе.

20' Щетинин получает желтую карточку за симуляцию, пытался Кирилл заработать 11-метровый.

19' Еще одна атака "Спартака" завершается дальним ударом в исполнении Зобнина - мяч летит довольно высоко.

17' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ!

Мартинс получил мяч от Бакаева и исполнил передачу в центр штрафной, Соболев эффектно принял мяч, развернув Сильянова, и с пяти метров отправил круглого в сетку!

15' Удается "Ростову" воплотить свое преимущество в забитый мяч, что же мы увидим дальше?

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РОМАН ТУГАРЕВ!

Тугарев получает мяч на левом фланге, входит в штрафную и метров с 14 низом пробивает точно в ближний угол!

12' По-прежнему "Спартак" немного не в своей тарелке, ставка "Ростова" на дебют пока не работает, но стараются продолжать подопечные Валерия Карпина.

10' Калинин оказался на газоне в единоборстве с Кофрие на левом фланге атаки, но здесь арбитр обходится без свистка. Хотя локтем бельгиец, судя по всему, помогал.

9' Еще одна атака "Ростова" завершается прострелом с левого фланга в штрафную, мяч от Джикии отскакивает в руки Максименко.

7' Активное начало в исполнении "Ростова", уже два момента, в которых счёт вполне мог быть открыт.

5' Калинин со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний верхний угол - мяч угодил в перекладину и вылетел в поле!

4' Проход Глебова по центральной зоне в нескольких метрах от своей штрафной срывает Зобнин, хороший шанс для "Ростова", до ворот метра 22.

3' Угловой в исполнении хозяев привел к небольшой медицинской паузе, Мартинс пострадал в верховой борьбе.

2' Щетинин получает мяч на правом краю штрафной от Тугарева и пробивает в ближний угол, но Максименко свои ворота спасает!