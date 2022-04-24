РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
1:2
Первый тайм: 33'
Стадион: Ростов Арена
1:0
14' ГолТугарев Роман
1:1
17' ГолСоболев Александр
20' Желтая карточкаЩетинин Кирилл
|1 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
14'
1:0
17'
20'
33'
1:2
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Ростов
Спартак Москва
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
38.7%
12.9%
48.4%
12 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|12 (4)
|0.46
|Комличенко Николай
|7 (2)
|0.27
|Глебов Данил
|4
|0.15
|Соу Али
|3
|0.12
|Хасимото Кэнто
|2
|0.08
|Алмквист Понтус
|2
|0.08
|Щетинин Кирилл
|2
|0.08
|Осипенко Максим
|2
|0.08
|Терентьев Денис
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|6 (3)
|0.23
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.23
|Понсе Эсекель
|4
|0.15
|Зобнин Роман
|3
|0.12
|Николсон Шамар
|3
|0.12
|Мозес Виктор
|1
|0.04
|Джикия Георгий
|1
|0.04
|Жиго Самуэль
|1
|0.04
|Мартинс Кристофер
|1
|0.04
|Литвинов Руслан
|1
|0.04
|Умяров Наиль
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Игнатов Михаил
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Осипенко Максим
|4
|0
|Лангович Андрей
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Щетинин Кирилл
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Жиго Самуэль
|7
|0
|Умяров Наиль
|7
|0
|Рассказов Николай
|5
|1
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
9
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
1
11%
16-30
4
18%
3
33%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
3
14%
2
22%
76-90
Пропущено
24
18
16 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
8
33%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
4
17%
7
39%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
4
27%
76-90
Забито
39
28
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
13%
2
7%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
6
15%
6
21%
61-75
8
21%
7
25%
76-90
Пропущено
44
33
24 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
7
16%
2
6%
1-15
5
11%
8
24%
16-30
12
27%
3
9%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
5
11%
4
12%
61-75
11
25%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2
Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 29
|46
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|9.
|Ростов
|1:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 43
|32
|10.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|11.
|Рубин
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|33 - 44
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|12.
|Ростов
|1:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|24 - 24
|15
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|1:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 19
|13
|11.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|12.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 1:2 Спартак Москва
Исход игры
Ростов
30.4% (63)
Ничья
23.7% (49)
Спартак Москва
45.9% (95)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17.9% (37)
2:1 Ростов
11.6% (24)
1:2 Спартак Москва
9.2% (19)
1:0 Ростов
3.9% (8)
0:2 Спартак Москва
2.4% (5)
0:1 Спартак Москва
1.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (4)
3:2 Ростов
1% (2)
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