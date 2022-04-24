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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
1:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Спартак Москва
0'
1:0
14' Гол
Тугарев Роман
1:1
17' Гол
Соболев Александр
20' Желтая карточка
Щетинин Кирилл
1:2
33' Гол
 33'
Падение Щетинина в штрафной (вид...
1:1. Гол Александра Соболева (ви...
1:0. Гол Романа Тугарева (видео)...
Удар Калинина в перекладину (вид...

Ход матча

14'
Тугарев Роман
(Байрамян Хорен)
1:0
17'
1:1
Соболев Александр
(Мартинс Кристофер)
20'
Щетинин Кирилл
 
33'
1:2
Прогнозы 207
Ростов 30.4% (63)
X 23.7% (49)
Спартак Москва 45.9% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Спартак Москва
3.10
3.52
2.48
Все Коэффициенты
Новости
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
19
Байрамян
Хорен
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
98
Максименко
Александр
23
Чернов
Никита
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
3
Кофрие
Максимилиано
47
Зобнин
Роман
17
Мартинс
Кристофер
5
Классен
Леон
10
Бакаев
Зелимхан
22
Игнатов
Михаил
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Ростов
4-1-4-1
Спартак Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Ростов
Спартак Москва

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

38.7%
12.9%
48.4%
12 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КПП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
К«П
2:0
ПЛ
2:1
КПП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 12 (4) 0.46
Комличенко Николай 7 (2) 0.27
Глебов Данил 4 0.15
Соу Али 3 0.12
Хасимото Кэнто 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Щетинин Кирилл 2 0.08
Осипенко Максим 2 0.08
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 6 (3) 0.23
Промес Куинси 6 (1) 0.23
Понсе Эсекель 4 0.15
Зобнин Роман 3 0.12
Николсон Шамар 3 0.12
Мозес Виктор 1 0.04
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Литвинов Руслан 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 5 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Щетинин Кирилл 3 0
Сильянов Александр 3 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Жиго Самуэль 7 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мартинс Кристофер 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
9
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
1
11%
16-30
4
18%
3
33%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
3
14%
2
22%
76-90

Пропущено

24
18
16 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
8
33%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
4
17%
7
39%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
4
27%
76-90

Забито

39
28
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
13%
2
7%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
6
15%
6
21%
61-75
8
21%
7
25%
76-90

Пропущено

44
33
24 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
7
16%
2
6%
1-15
5
11%
8
24%
16-30
12
27%
3
9%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
5
11%
4
12%
61-75
11
25%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2
Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
4. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
9. Ростов 1:1 Заявка 26 8 8 10 42 - 43 32
10. Спартак Москва 1:1 Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
3. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
5. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва 1:1 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
11. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
12. Ростов 1:1 Заявка 14 4 3 7 24 - 24 15
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов 1:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Спартак Москва 1:1 Заявка 13 3 4 6 10 - 19 13
11. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
12. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Офсайд
    31'
    Полоз пока не очень заметен, сейчас один из лучших бомбардиров чемпионата забирается в положение "вне игры" на левом фланге.
  • 30'
    Еще одна атака "Спартака" завершается неточным ударом с дальней дистанции, Мартинс посылает мяч над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    28'
    Атака "Ростова" левым флангом завершается прерванным прострелом Калинина, а Байрамян тут же прихватил Бакаева, не давая тому развернуться и разбежаться.
  • 27'
    Не самый удачный штрафной в исполнении "Спартака", мяч в итоге не доходит до головы кого-то из игроков в красной форме.
  • Фол, нарушение
    26'
    Мелёхин фолит против Классена на правом фланге обороны, штрафной зарабатывает "Спартак".
  • Травма, повреждение
    23'
    Кофрие требуется помощь врачей по итогам одного из единоборств, пауза на экваторе первого тайма.
  • Видеоповтор
    21'
    Некоторое время потребовалось ВАР, чтобы определить, не было ли всё-таки нарушения против Щетинина, но в итоге решение главного арбитра остается в силе.
  • Желтая карточка
    20'
    Щетинин получает желтую карточку за симуляцию, пытался Кирилл заработать 11-метровый.
  • 19'
    Еще одна атака "Спартака" завершается дальним ударом в исполнении Зобнина - мяч летит довольно высоко.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ!
    Мартинс получил мяч от Бакаева и исполнил передачу в центр штрафной, Соболев эффектно принял мяч, развернув Сильянова, и с пяти метров отправил круглого в сетку!
  • 15'
    Удается "Ростову" воплотить свое преимущество в забитый мяч, что же мы увидим дальше?
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РОМАН ТУГАРЕВ!
    Тугарев получает мяч на левом фланге, входит в штрафную и метров с 14 низом пробивает точно в ближний угол!
  • 12'
    По-прежнему "Спартак" немного не в своей тарелке, ставка "Ростова" на дебют пока не работает, но стараются продолжать подопечные Валерия Карпина.
  • 10'
    Калинин оказался на газоне в единоборстве с Кофрие на левом фланге атаки, но здесь арбитр обходится без свистка. Хотя локтем бельгиец, судя по всему, помогал.
  • 9'
    Еще одна атака "Ростова" завершается прострелом с левого фланга в штрафную, мяч от Джикии отскакивает в руки Максименко.
  • 7'
    Активное начало в исполнении "Ростова", уже два момента, в которых счёт вполне мог быть открыт.
  • Опасный момент
    5'
    Калинин со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний верхний угол - мяч угодил в перекладину и вылетел в поле!
  • Фол, нарушение
    4'
    Проход Глебова по центральной зоне в нескольких метрах от своей штрафной срывает Зобнин, хороший шанс для "Ростова", до ворот метра 22.
  • Угловой
    3'
    Угловой в исполнении хозяев привел к небольшой медицинской паузе, Мартинс пострадал в верховой борьбе.
  • Опасный момент
    2'
    Щетинин получает мяч на правом краю штрафной от Тугарева и пробивает в ближний угол, но Максименко свои ворота спасает!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
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Прогнозы на матч Ростов 1:2 Спартак Москва

Исход игры
Ростов
30.4% (63)
Ничья
23.7% (49)
Спартак Москва
45.9% (95)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17.9% (37)
2:1 Ростов
11.6% (24)
1:2 Спартак Москва
9.2% (19)
1:0 Ростов
3.9% (8)
0:2 Спартак Москва
2.4% (5)
0:1 Спартак Москва
1.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (4)
3:2 Ростов
1% (2)
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