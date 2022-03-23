  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
Прогнозы 45
Ростов 31.1% (14)
X 28.9% (13)
Спартак Москва 40% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Спартак Москва
3.15
3.52
2.52
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ростов
Спартак Москва

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

38.7%
12.9%
48.4%
12 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КПП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
К«П
2:0
ПЛ
2:1
КПП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 12 (4) 0.48
Комличенко Николай 7 (2) 0.28
Глебов Данил 4 0.16
Соу Али 3 0.12
Хасимото Кэнто 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Щетинин Кирилл 2 0.08
Осипенко Максим 2 0.08
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 (1) 0.24
Соболев Александр Сергеевич 5 (3) 0.2
Понсе Эсекель 4 0.16
Зобнин Роман 3 0.12
Николсон Шамар 3 0.12
Мозес Виктор 1 0.04
Джикия Георгий 1 0.04
Жиго Самуэль 1 0.04
Литвинов Руслан 1 0.04
Мартинс Кристофер 1 0.04
Умяров Наиль 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Бакаев Зелимхан 0 0
Игнатов Михаил 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 5 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Сильянов Александр 3 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 2
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Жиго Самуэль 7 0
Умяров Наиль 7 0
Рассказов Николай 5 1
Бакаев Зелимхан 6 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Игнатов Михаил 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Мартинс Кристофер 2 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Николсон Шамар 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
9
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
6
27%
1
11%
16-30
4
18%
3
33%
31-45
4
18%
1
11%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
3
14%
2
22%
76-90

Пропущено

24
18
16 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
8
33%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
4
17%
7
39%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
5
29%
29%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
5
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
4
27%
76-90

Забито

39
28
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
13%
2
7%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
6
15%
4
14%
31-45
6
15%
5
18%
46-60
6
15%
6
21%
61-75
8
21%
7
25%
76-90

Пропущено

44
33
24 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
7
16%
2
6%
1-15
5
11%
8
24%
16-30
12
27%
3
9%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
5
11%
4
12%
61-75
11
25%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2
Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ростов 31.1% (14)
    X 28.9% (13)
    Спартак Москва 40% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Спартак Москва
    3.15
    3.52
    2.52
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ростов - Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ростов - Спартак Москва

    Исход игры
    Ростов
    31.1% (14)
    Ничья
    28.9% (13)
    Спартак Москва
    40% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (16)
    Меньше
    55.56% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (28)
    Нет
    22.22% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (12)
    1:2 Спартак Москва
    17.8% (8)
    2:1 Ростов
    17.8% (8)
    0:2 Спартак Москва
    8.9% (4)
    0:1 Спартак Москва
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ростов
    Спартак Москва

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     