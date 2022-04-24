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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф
Копенгаген
 
Позже

Стадион:
Раннерс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Раннерс
1.54
4.28
6.48
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
2
Дикс
Кевин
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
11
Бабакар
Хоума
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
90
Одей
Стивен
Копенгаген
4-2-3-1
Раннерс
4-4-1-1

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
34.6%
19 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

39 матчей

59%
17.9%
23.1%
23 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

48.7%
33.3%
18%
19 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:0
СД
0:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0
  • Первый тайм
  • 2'
    Писингер Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 1'
    Хочолава Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Раннерс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Раннерс
1.54
4.28
6.48
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