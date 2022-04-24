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Стадион: Паркен
Статистика матча
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0 Голы 0
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Раннерс
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
34.6%
19 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
39 матчей
59%
17.9%
23.1%
23 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
18 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
48.7%
33.3%
18%
19 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1 Копенгаген - Слован Братислава 2:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Линкольн - Копенгаген 0:4
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1
Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0