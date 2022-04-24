Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Хьюго Андерссон получил желтую карточку от судьи

95' Удар от ворот произведет Раннерс

94' Бундгаард Филип получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Удар от ворот произведет Копенгаген

93' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

93' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Удар от ворот произведет Раннерс

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

91' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

91' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Лерагер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

89' Вавро Денис из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

89' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Лерагер Лукас из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Сегодняшная посещаемость составляет 21243 болельщиков

87' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Тактическая замена. Хаммерсхёй-Мистрати Вито уходит с поля и его заменяет Мадс Энггаард

85' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

85' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Должен был быть гол! Биэл Пеп имел отличный шанс, но Патрик Карлгрен не дал голу состоятся!

85' Как он промахнулся? Биэл Пеп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

83' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

82' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Копенгаген выполняет удар от ворот.

81' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Раннерс

77' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

76' Удар от ворот произведет Раннерс

76' Матч возобновлен

75' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Оливер Бундгар Кристенсен получил желтую карточку от судьи

73' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

71' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Камиль Грабара не дал случится голу! Анкерсен Якоб должен был забивать, но Камиль Грабара сделал отличный сейв

70' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Раннерс выполняет удар от ворот.

68' Матч возобновлен

67' Кехинде Тосин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Лауэнборг Фредерик нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

62' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

61' Биэл Пеп решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Биэл Пеп имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

59' Хочолава Давид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

59' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Раннерс выполняет удар от ворот.

58' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Г О О О О Л - Анкерсен Якоб забивает с правой ноги!

55' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Копенгаген выполняет удар от ворот.

52' Копенгаген выполняет удар от ворот.

52' Как он промахнулся? Кехинде Тосин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Классон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лауэнборг Фредерик оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Камиль Грабара перевел мяч на угловой.

47' Удар от ворот произведет Раннерс

47' Вавро Денис из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля