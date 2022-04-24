Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:1
Перерыв
Стадион: Летцигрунд
0:1
5' ГолКукурузович Степан
11' Желтая карточкаКойл Трей
35' Желтая карточкаАлакуш Софьян
0:1
37' Не забитый пенальтиБонатини Леонардо
1:1
37' ГолКавабэ Хаяо
Ход матча
5'
11'
35'
37'
37'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
56 Владение мячом, % 44
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
51
Anel
Husic
80
Саншеш
Алвин
98
Койл
Трей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Dion Kacuri
-
56 Leonardo Uka
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
-
21 Жан Н'Гессан
-
-
75 Mayka Okuka
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Грасcхоппер
Лозанна-Спорт
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
31 матч
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
25.8%
61.3%
12.9%
8 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10
|0.32
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.23
|Бонатини Леонардо
|6 (4)
|0.19
|Марграйттер Георг
|4
|0.13
|Герц Кристиан
|3
|0.1
|Болла Бендегуз
|3
|0.1
|Francis Momoh
|3
|0.1
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.1
|Allan Arigoni
|2
|0.06
|Djibril Diani
|2
|0.06
|Dominik Schmid2
|1
|0.03
|Пушич Петар
|1
|0.03
|Giotto Morandi
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|12 (2)
|0.39
|Кукурузович Степан
|7 (5)
|0.23
|Уаттара Брахима
|4
|0.13
|Маю Хишам
|2
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.06
|Требель Адриен
|1
|0.03
|Anel Husic
|1
|0.03
|Саншеш Алвин
|1
|0.03
|Монтейру Элтон
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|6
|1
|Герц Кристиан
|7
|0
|Сене Кали
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|5
|0
|Allan Arigoni
|5
|0
|Леняни Эрмир
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Dominik Schmid2
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Да Силва Нуну
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
|Dion Kacuri
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Диао Мори
|5
|0
|Маю Хишам
|5
|0
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Пундже Максим
|4
|0
|Монтейру Элтон
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Требель Адриен
|2
|1
|Кукурузович Степан
|3
|0
|Алакуш Софьян
|3
|0
|Койл Трей
|3
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
11
17 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
11%
2
18%
1-15
8
29%
1
9%
16-30
6
21%
2
18%
31-45
6
21%
1
9%
46-60
1
4%
2
18%
61-75
4
14%
3
27%
76-90
Пропущено
29
26
8 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
3
10%
5
19%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
10
34%
9
35%
76-90
Забито
22
23
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
3
14%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
6
27%
1
4%
46-60
4
18%
5
22%
61-75
4
18%
7
30%
76-90
Пропущено
16
35
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 15
5
31%
4
11%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
2
13%
6
17%
46-60
1
6%
9
26%
61-75
5
31%
9
26%
76-90
Забито
50
34
25 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 9
6
12%
6
18%
1-15
9
18%
2
6%
16-30
10
20%
7
21%
31-45
12
24%
2
6%
46-60
5
10%
7
21%
61-75
8
16%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
45
61
16 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 29
7
16%
8
13%
1-15
4
9%
4
7%
16-30
5
11%
9
15%
31-45
7
16%
9
15%
46-60
7
16%
13
21%
61-75
15
33%
18
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1
Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|1:0
|31
|14
|14
|3
|65 - 37
|56
|3.
|Янг Бойз
|31
|13
|11
|7
|68 - 43
|50
|4.
|Лугано
|31
|14
|4
|13
|41 - 47
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|31
|12
|8
|11
|58 - 54
|44
|6.
|Серветт
|31
|12
|5
|14
|45 - 55
|41
|7.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|38 - 58
|34
|8.
|Грасcхоппер
|1:1
|31
|7
|12
|12
|47 - 50
|33
|9.
|Люцерн
|0:1
|31
|5
|12
|14
|37 - 57
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|31
|4
|9
|18
|34 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Базель
|1:0
|15
|7
|7
|1
|34 - 16
|28
|4.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Санкт-Галлен
|16
|6
|7
|3
|31 - 25
|25
|6.
|Серветт
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Сьон
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|8.
|Грасcхоппер
|1:1
|16
|3
|7
|6
|28 - 31
|16
|9.
|Люцерн
|0:1
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|1:0
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|1
|8
|27 - 29
|19
|5.
|Янг Бойз
|15
|4
|6
|5
|34 - 23
|18
|6.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|7.
|Грасcхоппер
|1:1
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|0:1
|16
|1
|9
|6
|19 - 30
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:1
|15
|1
|5
|9
|12 - 27
|8