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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
3' Гол
Штокер Валентин
4' Желтая карточка
Штокер Валентин
18' Желтая карточка
Тавареш Томаш
1:0
18' Не забитый пенальти
Кампо Самуэле
49'

Ход матча

3'
Штокер Валентин
(Тавареш Томаш)
1:0
4'
Штокер Валентин
 
18'
Тавареш Томаш
 
18'
1:0
Кампо Самуэле
46'
 
Гретер Симон
Дрэгер Мохамед

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Люцерн
1.87
3.93
4.20
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
35
Паласиос
Матиас
14
Штокер
Валентин
17
Миллар
Лиам
9
Эспозито
Себастьяно
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
34
Сидлер
Сильван
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
10
Кампо
Самуэле
27
Квасина
Марко
21
Абубакар-Анкра
Асума
Базель
4-1-4-1
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Базель
Люцерн

47 матчей

85.1%
14.9%
5.3290705182008E-15%
40 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.7%
21.3%
17%
29 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66%
21.3%
12.7%
31 победа 10 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед

62 матча

64.5%
17.7%
17.8%
40 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

46.8%
33.9%
19.3%
29 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

50%
25.8%
24.2%
31 победа 16 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.45
Миллар Лиам 7 0.23
Штокер Валентин 5 0.16
Эспозито Себастьяно 5 (1) 0.16
Ланг Михаэль 4 0.13
Салаи Адам 4 0.13
Касами Пайтим 3 0.1
Ндой Дан 3 0.1
Чалов Фёдор 3 0.1
Фрай Фабиан 3 (1) 0.1
Жегрова Эдон 2 0.06
Малес Дариан 2 0.06
Лопес Серхио 2 0.06
Паласиос Матиас 1 0.03
Каттербах Ноа 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Джака Таулант 1 0.03
Джюмарт Эрай 1 0.03
Чипперфилд Лиам 1 0.03
Тавареш Томаш 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 5 0.16
Ндиайе Ибраима 4 0.13
Соргич Деян 4 (1) 0.13
Сидлер Сильван 3 0.1
Чумич Никола 3 0.1
Дрэгер Мохамед 2 0.06
Квасина Марко 2 0.06
Бурч Марко 2 0.06
Шульц Марвин 2 (1) 0.06
Шюрпф Паскаль 2 0.06
Ташар Варол 1 0.03
Верманн Йорди 1 0.03
Эмини Лорик 1 (1) 0.03
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Домгени Давид 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 9 0
Джака Таулант 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Штокер Валентин 5 0
Пельмар Анди 5 0
Ланг Михаэль 4 0
Касами Пайтим 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Тавареш Томаш 4 0
Лопес Серхио 3 0
Кинтилья Хорди 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 9 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 5 1
Яшари Ардон 5 0
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Верманн Йорди 4 0
Бурч Марко 4 0
Соргич Деян 3 0
Симани Денис 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Дрэгер Мохамед 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Гретер Симон 1 0
Квасина Марко 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
19
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
3
9%
4
21%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
8
24%
2
11%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
7
21%
3
16%
61-75
6
18%
9
47%
76-90

Пропущено

16
29
4 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
1
6%
11
38%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
8
50%
3
10%
76-90

Забито

30
17
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
3
10%
2
12%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
7
23%
4
24%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
8
27%
4
24%
76-90

Пропущено

22
28
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
9%
5
18%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
4
18%
6
21%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
4
18%
5
18%
76-90

Забито

63
36
26 В 1-м тайме 13
37 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
6
10%
6
17%
1-15
7
11%
4
11%
16-30
13
21%
3
8%
31-45
13
21%
4
11%
46-60
10
16%
6
17%
61-75
14
22%
13
36%
76-90

Пропущено

38
57
14 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 23
22 Не пропускали 28
3
8%
16
28%
1-15
9
24%
9
16%
16-30
2
5%
10
18%
31-45
6
16%
8
14%
46-60
6
16%
6
11%
61-75
12
32%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1
Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2
Люцерн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2
Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 31 21 6 4 69 - 38 69
2. Базель 1:0 31 14 14 3 65 - 37 56
3. Янг Бойз 31 13 11 7 68 - 43 50
4. Лугано 31 14 4 13 41 - 47 46
5. Санкт-Галлен 31 12 8 11 58 - 54 44
6. Серветт 31 12 5 14 45 - 55 41
7. Сьон 31 9 7 15 38 - 58 34
8. Грасcхоппер 1:1 31 7 12 12 47 - 50 33
9. Люцерн 0:1 31 5 12 14 37 - 57 27
10. Лозанна-Спорт 1:1 31 4 9 18 34 - 63 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Базель 1:0 15 7 7 1 34 - 16 28
4. Лугано 15 8 2 5 21 - 21 26
5. Санкт-Галлен 16 6 7 3 31 - 25 25
6. Серветт 15 7 3 5 23 - 22 24
7. Сьон 15 6 3 6 16 - 18 21
8. Грасcхоппер 1:1 16 3 7 6 28 - 31 16
9. Люцерн 0:1 15 4 3 8 18 - 27 15
10. Лозанна-Спорт 1:1 16 3 4 9 22 - 36 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 15 9 3 3 28 - 20 30
2. Базель 1:0 16 7 7 2 31 - 21 28
3. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
4. Санкт-Галлен 15 6 1 8 27 - 29 19
5. Янг Бойз 15 4 6 5 34 - 23 18
6. Серветт 16 5 2 9 22 - 33 17
7. Грасcхоппер 1:1 15 4 5 6 19 - 19 17
8. Сьон 16 3 4 9 22 - 40 13
9. Люцерн 0:1 16 1 9 6 19 - 30 12
10. Лозанна-Спорт 1:1 15 1 5 9 12 - 27 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кампо Самуэле пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    18'
    Тавареш Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Штокер Валентин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Люцерн
1.87
3.93
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 1:0 Люцерн онлайн

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