Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
3' ГолШтокер Валентин
4' Желтая карточкаШтокер Валентин
18' Желтая карточкаТавареш Томаш
1:0
18' Не забитый пенальтиКампо Самуэле
51' Желтая карточкаГретер Симон
67' Желтая карточкаСоргич Деян
2:0
73' ГолШтокер Валентин
3:0
87' ГолЧалов Фёдор
Ход матча
3'
1:0
18'
18'
1:0
51'
67'
73'
2:0
87'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
8 Удары в створ 10
-
10 Угловые 13
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
57 Владение мячом, % 43
22
Лопес
Серхио
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
20 Чумич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Базель
Люцерн
47 матчей
85.1%
14.9%
5.3290705182008E-15%
40 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.7%
21.3%
17%
29 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66%
21.3%
12.7%
31 победа 10 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед
62 матча
64.5%
17.7%
17.8%
40 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
46.8%
33.9%
19.3%
29 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
50%
25.8%
24.2%
31 победа 16 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.45
|Миллар Лиам
|7
|0.23
|Штокер Валентин
|6
|0.19
|Эспозито Себастьяно
|5 (1)
|0.16
|Ланг Михаэль
|4
|0.13
|Чалов Фёдор
|4
|0.13
|Салаи Адам
|4
|0.13
|Касами Пайтим
|3
|0.1
|Ндой Дан
|3
|0.1
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.1
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|Малес Дариан
|2
|0.06
|Лопес Серхио
|2
|0.06
|Паласиос Матиас
|1
|0.03
|Каттербах Ноа
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Джака Таулант
|1
|0.03
|Джюмарт Эрай
|1
|0.03
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.03
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|5
|0.16
|Ндиайе Ибраима
|4
|0.13
|Соргич Деян
|4 (1)
|0.13
|Сидлер Сильван
|3
|0.1
|Чумич Никола
|3
|0.1
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.06
|Квасина Марко
|2
|0.06
|Бурч Марко
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|2 (1)
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.06
|Ташар Варол
|1
|0.03
|Верманн Йорди
|1
|0.03
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.03
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|9
|0
|Джака Таулант
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Штокер Валентин
|5
|0
|Пельмар Анди
|5
|0
|Ланг Михаэль
|4
|0
|Касами Пайтим
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Тавареш Томаш
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|9
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|5
|1
|Яшари Ардон
|5
|0
|Чумич Никола
|3
|1
|Соргич Деян
|4
|0
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Верманн Йорди
|4
|0
|Бурч Марко
|4
|0
|Симани Денис
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Гретер Симон
|2
|0
|Дрэгер Мохамед
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Квасина Марко
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
19
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
4
11%
4
21%
1-15
3
8%
1
5%
16-30
8
22%
2
11%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
8
22%
3
16%
61-75
7
19%
9
47%
76-90
Пропущено
16
32
4 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
1
6%
12
38%
1-15
3
19%
6
19%
16-30
0
0%
5
16%
31-45
2
13%
2
6%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
8
50%
4
13%
76-90
Забито
30
17
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
3
10%
2
12%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
7
23%
4
24%
46-60
3
10%
3
18%
61-75
8
27%
4
24%
76-90
Пропущено
22
28
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
9%
5
18%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
4
18%
6
21%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
4
18%
5
18%
76-90
Забито
66
36
27 В 1-м тайме 13
39 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
7
11%
6
17%
1-15
7
11%
4
11%
16-30
13
20%
3
8%
31-45
13
20%
4
11%
46-60
11
17%
6
17%
61-75
15
23%
13
36%
76-90
Пропущено
38
60
14 В 1-м тайме 36
24 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 29
3
8%
17
28%
1-15
9
24%
9
15%
16-30
2
5%
10
17%
31-45
6
16%
8
13%
46-60
6
16%
7
12%
61-75
12
32%
9
15%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1
Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2
Люцерн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2
Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|31
|21
|6
|4
|69 - 38
|69
|2.
|Базель
|31
|14
|14
|3
|67 - 37
|56
|3.
|Янг Бойз
|31
|13
|11
|7
|68 - 43
|50
|4.
|Лугано
|31
|14
|4
|13
|41 - 47
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|31
|12
|8
|11
|58 - 54
|44
|6.
|Серветт
|31
|12
|5
|14
|45 - 55
|41
|7.
|Грасcхоппер
|31
|8
|11
|12
|49 - 50
|35
|8.
|Сьон
|31
|9
|7
|15
|38 - 58
|34
|9.
|Люцерн
|31
|5
|12
|14
|37 - 59
|27
|10.
|Лозанна-Спорт
|31
|4
|8
|19
|34 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Базель
|15
|7
|7
|1
|36 - 16
|28
|4.
|Лугано
|15
|8
|2
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Санкт-Галлен
|16
|6
|7
|3
|31 - 25
|25
|6.
|Серветт
|15
|7
|3
|5
|23 - 22
|24
|7.
|Сьон
|15
|6
|3
|6
|16 - 18
|21
|8.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|30 - 31
|18
|9.
|Люцерн
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|3
|4
|9
|22 - 36
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|15
|9
|3
|3
|28 - 20
|30
|2.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|3.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|15
|6
|1
|8
|27 - 29
|19
|5.
|Янг Бойз
|15
|4
|6
|5
|34 - 23
|18
|6.
|Серветт
|16
|5
|2
|9
|22 - 33
|17
|7.
|Грасcхоппер
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|8.
|Сьон
|16
|3
|4
|9
|22 - 40
|13
|9.
|Люцерн
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|1
|4
|10
|12 - 29
|7