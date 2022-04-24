Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Антон Малатинский
22' Желтая карточкаМадленяк Матей
Ход матча
22'
19
Чурма
Матей
19
Фабиш
Лукаш
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Спартак Трнава
Ружомберок
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед
46 матчей
39.1%
26.1%
34.8%
18 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.3%
50%
21.7%
13 побед 23 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чурма Матей
|1
|0.14
|Ристовски Милан
|1
|0.14
|Бамиделе Юсуф
|1
|0.14
|Саввидис Кириакос
|1 (1)
|0.14
|Иван Алекс
|0
|0
|Тумма Гергей
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|3
|0.43
|Рымаренко Мартин
|2
|0.29
|Мадленяк Матей
|2
|0.29
|Регали Мартин
|1
|0.14
|Герец Штефан
|1
|0.14
|Бобчек Томаш
|1
|0.14
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Бамиделе Юсуф
|2
|0
|Шкртел Мартин
|0
|1
|Микович Мартин
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масло Ян
|1
|1
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Регали Мартин
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|67
|2.
|Ружомберок
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 3
|54
|3.
|Спартак Трнава
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|54
|4.
|ДАК
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|42
|5.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|38
|6.
|Жилина
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|49
|2.
|Ружомберок
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|46
|3.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|32
|4.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Середь
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|60
|2.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|37
|3.
|Середь
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|4.
|Ружомберок
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Спартак Трнава
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1