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Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022

2021-2022
Спартак Трнава
0:0
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
22' Желтая карточка
Мадленяк Матей
38' Желтая карточка
Шкртел Мартин
41' Желтая карточка
Прохазка Роман
52' Желтая карточка
Регали Мартин
64' Желтая карточка
Лихи Филип
68' Желтая карточка
Лютеран Оливер
79' Желтая карточка
Мрва Марио
83' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
90' Желтая карточка
Микович Мартин
90'+5
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
37
Шкртел
Мартин
19
Чурма
Матей
29
Микович
Мартин
8
Грич
Якуб
88
Саввидис
Кириакос
91
Азеведо
Дижан
15
Прохазка
Роман
25
Бамиделе
Юсуф
7
Ристовски
Милан
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
5
Мрва
Марио
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
31
Рымаренко
Мартин
4
Лютеран
Оливер
26
Мудры
Тимотей
9
Регали
Мартин
6
Лихи
Филип
18
Бодя
Мартин
Спартак Трнава
4-2-3-1
Ружомберок
4-4-1-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Ружомберок

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед

46 матчей

39.1%
26.1%
34.8%
18 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.3%
50%
21.7%
13 побед 23 ничьи 10 побед

Второй тайм

30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

СГА
0:0
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:1
СГА
2:0
С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
0:2
КС
1:2
С
1:4
КС
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
3:0
CL
0:0
CL
0:2
CL
0:0
CL
0:0
К
3:0
К
0:3
CL
2:0
CL
2:1
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:4
CL
1:0
CL
2:0
CL
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чурма Матей 1 0.14
Ристовски Милан 1 0.14
Бамиделе Юсуф 1 0.14
Саввидис Кириакос 1 (1) 0.14
Иван Алекс 0 0
Тумма Гергей 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 3 0.43
Рымаренко Мартин 2 0.29
Мадленяк Матей 2 0.29
Регали Мартин 1 0.14
Герец Штефан 1 0.14
Бобчек Томаш 1 0.14
Домонкос Кристоф 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Дунгель Петер 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Шкртел Мартин 1 1
Микович Мартин 2 0
Коштрна Кристиан 2 0
Бамиделе Юсуф 2 0
Буката Мартин 1 0
Грич Якуб 1 0
Ристовски Милан 1 0
Боладжи Казим 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масло Ян 1 1
Регали Мартин 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Фабиш Лукаш 1 0
Мрва Марио 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 4 2 0 13 - 5 67
2. Ружомберок 7 3 4 0 10 - 3 54
3. Спартак Трнава 7 2 3 2 4 - 3 54
4. ДАК 6 1 3 2 7 - 10 42
5. Середь 7 1 3 3 5 - 12 38
6. Жилина 7 0 3 4 6 - 12 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 4 1 1 2 1 - 2 49
2. Ружомберок 3 1 2 0 4 - 1 46
3. Жилина 4 0 2 2 5 - 8 32
4. Слован Братислава 3 2 1 0 9 - 3 7
5. ДАК 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Середь 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 2 1 0 4 - 2 60
2. ДАК 3 0 1 2 4 - 9 37
3. Середь 4 1 2 1 3 - 6 37
4. Ружомберок 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Спартак Трнава 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Жилина 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Прохазка Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Мадленяк Матей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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