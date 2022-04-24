Словакия: Суперлига. Группа А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
22' Желтая карточкаМадленяк Матей
38' Желтая карточкаШкртел Мартин
41' Желтая карточкаПрохазка Роман
52' Желтая карточкаРегали Мартин
64' Желтая карточкаЛихи Филип
68' Желтая карточкаЛютеран Оливер
79' Желтая карточкаМрва Марио
83' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
90' Желтая карточкаМикович Мартин
Ход матча
22'
38'
41'
52'
64'
68'
79'
90'
19
Чурма
Матей
19
Фабиш
Лукаш
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Лука ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
14 Бобчек ТомашПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Спартак Трнава
Ружомберок
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед
46 матчей
39.1%
26.1%
34.8%
18 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.3%
50%
21.7%
13 побед 23 ничьи 10 побед
Второй тайм
30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чурма Матей
|1
|0.14
|Ристовски Милан
|1
|0.14
|Бамиделе Юсуф
|1
|0.14
|Саввидис Кириакос
|1 (1)
|0.14
|Иван Алекс
|0
|0
|Тумма Гергей
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|3
|0.43
|Рымаренко Мартин
|2
|0.29
|Мадленяк Матей
|2
|0.29
|Регали Мартин
|1
|0.14
|Герец Штефан
|1
|0.14
|Бобчек Томаш
|1
|0.14
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|3
|0
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Шкртел Мартин
|1
|1
|Микович Мартин
|2
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|0
|Бамиделе Юсуф
|2
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Грич Якуб
|1
|0
|Ристовски Милан
|1
|0
|Боладжи Казим
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масло Ян
|1
|1
|Регали Мартин
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Середь - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 0:2
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0
Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|67
|2.
|Ружомберок
|7
|3
|4
|0
|10 - 3
|54
|3.
|Спартак Трнава
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|54
|4.
|ДАК
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|42
|5.
|Середь
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|38
|6.
|Жилина
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|49
|2.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|46
|3.
|Жилина
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|32
|4.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Середь
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|60
|2.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|37
|3.
|Середь
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|4.
|Ружомберок
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Спартак Трнава
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Жилина
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1