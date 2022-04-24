  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Штурм
0'
17' Желтая карточка
Martin Moormann
35'

Ход матча

17'
Martin Moormann
 
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Штурм
2.65
3.64
2.87
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
17
Дибон
Кристофер
20
Хофманн
Максимилиан
26
Martin
Moormann
28
Moritz
Oswald
5
Любичич
Роберт
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
13
Янтшер
Якоб
9
Хёйлунн
Расмус
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Штурм

32 матча

75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
40.6%
20 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед

59 матчей

40.7%
32.2%
27.1%
24 победы 19 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.3%
32.2%
30.5%
22 победы 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.9%
45.8%
20.3%
20 побед 27 ничьих 12 побед

История матчей

БЧГ
2:1
Б
2:2
Б
0:3
БЧГ
4:1
БЧГ
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:1
БОМВЛЕ
0:1
БОМВЛЕ
1:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
4:2
К
3:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
КА
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
1:0
Б(M
0:2
Б(M
3:3
Б(M
3:1
Б(M
0:2
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:1
Б(M
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 0.33
Циммерманн Бернхард 2 0.33
Грюлль Марко 1 0.17
Любичич Роберт 1 0.17
Савич Драголюб 1 0.17
Демир Юсуф 1 0.17
Шик Торстен 0 0
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0
Nicolas Binder 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 3 0.5
Горенц-Станкович Йон 2 0.33
Хёйлунн Расмус 2 0.33
Янтшер Якоб 1 0.17
Китеишвили Отар 0 0
Прасс Александр 0 0
David Affengruber2 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 2 0
Martin Moormann 2 0
Стойкович Филип 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Грюлль Марко 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Амаду 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Йегер Лукас 1 0
David Affengruber2 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1
Штурм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2
Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 3 45
2. Штурм 0:0 6 4 1 1 8 - 3 31
3. Рапид Вена 0:0 6 2 2 2 8 - 7 23
4. Аустрия Вена 6 1 2 3 5 - 11 21
5. Вольфсбергер 6 1 0 5 7 - 14 21
6. Аустрия Клагенфурт 6 1 1 4 7 - 17 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 8 - 1 36
2. Аустрия Вена 3 1 1 1 4 - 4 20
3. Аустрия Клагенфурт 3 0 0 3 3 - 12 15
4. Штурм 0:0 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Рапид Вена 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Вольфсбергер 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 0:0 3 1 1 1 2 - 1 22
2. Вольфсбергер 3 1 0 2 5 - 6 21
3. Рапид Вена 0:0 3 1 0 2 5 - 5 18
4. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 12 - 2 9
5. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Аустрия Вена 3 0 1 2 1 - 7 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Штурм
2.65
3.64
2.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Штурм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рапид Вена
Штурм

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 