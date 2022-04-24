Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Альянц
18' Желтая карточкаMartin Moormann
40' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
43' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
50' Желтая карточкаХёйлунн Расмус
53' Желтая карточкаЯнтшер Якоб
68' Желтая карточкаВютрих Грегори
0:1
75' ПенальтиСаркария Манприт
75' Желтая карточкаГрюлль Марко
82' Вторая желтая карточкаВютрих Грегори
1:1
89' ГолКнасмюлльнер Кристоф
90' Желтая карточкаСтойкович Филип
Ход матча
18'
50'
53'
68'
75'
0:1
75'
82'
89'
90'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Куэн АндреасЗащитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Рапид Вена
Штурм
32 матча
75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
40.6%
20 побед 13 ничьих 0 побед
27 матчей
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед
59 матчей
40.7%
32.2%
27.1%
24 победы 19 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.3%
32.2%
30.5%
22 победы 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.9%
45.8%
20.3%
20 побед 27 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2
|0.33
|Циммерманн Бернхард
|2
|0.33
|Грюлль Марко
|1
|0.17
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0.17
|Любичич Роберт
|1
|0.17
|Савич Драголюб
|1
|0.17
|Демир Юсуф
|1
|0.17
|Nicolas Binder
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Петрович Деян
|0
|0
|Martin Moormann
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.67
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.33
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.33
|Янтшер Якоб
|1
|0.17
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|David Affengruber2
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Кевин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Martin Moormann
|2
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Циммерманн Бернхард
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёйлунн Расмус
|3
|0
|Вютрих Грегори
|1
|1
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Данте Амаду
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1
Штурм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2
Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 3
|45
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|31
|3.
|Рапид Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|23
|4.
|Аустрия Вена
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|21
|5.
|Вольфсбергер
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|21
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|1
|1
|4
|7 - 17
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|36
|2.
|Аустрия Вена
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|20
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|15
|4.
|Штурм
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Рапид Вена
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Вольфсбергер
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|22
|2.
|Вольфсбергер
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|21
|3.
|Рапид Вена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|18
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1