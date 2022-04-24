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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:1
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
18' Желтая карточка
Martin Moormann
40' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
43' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
50' Желтая карточка
Хёйлунн Расмус
53' Желтая карточка
Янтшер Якоб
68' Желтая карточка
Вютрих Грегори
0:1
75' Пенальти
Саркария Манприт
75' Желтая карточка
Грюлль Марко
82' Вторая желтая карточка
Вютрих Грегори
1:1
89' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
90' Желтая карточка
Стойкович Филип
90'+8
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
17
Дибон
Кристофер
20
Хофманн
Максимилиан
26
Martin
Moormann
28
Moritz
Oswald
5
Любичич
Роберт
13
Шик
Торстен
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
41
Циммерманн
Бернхард
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
13
Янтшер
Якоб
9
Хёйлунн
Расмус
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Штурм

32 матча

75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
40.6%
20 побед 13 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 12 побед

59 матчей

40.7%
32.2%
27.1%
24 победы 19 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.3%
32.2%
30.5%
22 победы 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.9%
45.8%
20.3%
20 побед 27 ничьих 12 побед

История матчей

БЧГ
2:1
Б
2:2
Б
0:3
БЧГ
4:1
БЧГ
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:1
БОМВЛЕ
0:1
БОМВЛЕ
1:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
4:2
К
3:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
КА
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:4
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
1:0
Б(M
0:2
Б(M
3:3
Б(M
3:1
Б(M
0:2
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:1
Б(M
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 0.33
Циммерманн Бернхард 2 0.33
Грюлль Марко 1 0.17
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0.17
Любичич Роберт 1 0.17
Савич Драголюб 1 0.17
Демир Юсуф 1 0.17
Nicolas Binder 0 0
Шик Торстен 0 0
Петрович Деян 0 0
Martin Moormann 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 4 (1) 0.67
Горенц-Станкович Йон 2 0.33
Хёйлунн Расмус 2 0.33
Янтшер Якоб 1 0.17
Китеишвили Отар 0 0
Прасс Александр 0 0
David Affengruber2 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Martin Moormann 2 0
Стойкович Филип 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёйлунн Расмус 3 0
Вютрих Грегори 1 1
Горенц-Станкович Йон 2 0
Данте Амаду 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Йегер Лукас 1 0
David Affengruber2 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1
Штурм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2
Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 3 45
2. Штурм 6 4 1 1 9 - 4 31
3. Рапид Вена 6 2 2 2 9 - 8 23
4. Аустрия Вена 6 1 2 3 5 - 11 21
5. Вольфсбергер 6 1 0 5 7 - 14 21
6. Аустрия Клагенфурт 6 1 1 4 7 - 17 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 8 - 1 36
2. Аустрия Вена 3 1 1 1 4 - 4 20
3. Аустрия Клагенфурт 3 0 0 3 3 - 12 15
4. Штурм 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Рапид Вена 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Вольфсбергер 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 3 1 1 1 3 - 2 22
2. Вольфсбергер 3 1 0 2 5 - 6 21
3. Рапид Вена 3 1 0 2 5 - 5 18
4. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 12 - 2 9
5. Аустрия Клагенфурт 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Аустрия Вена 3 0 1 2 1 - 7 1
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