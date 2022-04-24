2:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Виклоф Холдинг Арена
1:0
14' ГолАбубакари Мохаммед
26' Желтая карточкаDe
45' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
1:1
45' ГолКабаши Армеш
60' Желтая карточкаRiku Selander
2:1
61' ГолСумусало Микко
Ход матча
14'
26'
45'
1:1
60'
61'
2:1
16
Балисо
Янга
9
De
11
Хамбо
Вахид
17
Сид
Робин
35
Уорд
Каллум
28
Кабаши
Армеш
30
Noah
Pallas
16
Банза
Енох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
9 DeНападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
17 Сид РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешЗащитник
-
30 Noah PallasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Банза ЕнохНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Onni Suutari
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Мариехамн
Оулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0
Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1
Оулу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0
РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2