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  3. Финляндия: Вейккауслига
Мариехамн
2:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Оулу
0'
1:0
14' Гол
Абубакари Мохаммед
26' Желтая карточка
De
45' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
1:1
45' Гол
Кабаши Армеш
60' Желтая карточка
Riku Selander
2:1
61' Гол
Сумусало Микко
76'
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
14
Joakim
Latonen
6
Абубакари
Мохаммед
16
Балисо
Янга
9
De
11
Хамбо
Вахид
17
Сид
Робин
35
Уорд
Каллум
21
Хейккиля
Аапо
3
Коскела
Миика
28
Кабаши
Армеш
30
Noah
Pallas
14
Йокелайнен
Никлас
6
Riku
Selander
20
Лииматта
Отсо
16
Банза
Енох
9
Лопес
Майкл
10
Саланович
Деннис
Мариехамн
Оулу

История личных встреч

Мариехамн
Оулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:2
В
1:0
В
3:1
К
4:1
В
0:2
В
0:0

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0
Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1 Мариехамн - Ильвес 1:0 Мариехамн - Хонка 1:3 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 1:1
Оулу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0
РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Кабаши Армеш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    46'
    Абубакари Мохаммед получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    De получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Абубакари Мохаммед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Оулу
2.00
3.65
3.70
Все Коэффициенты
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Мариехамн
Оулу

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