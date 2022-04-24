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  3. Швеция: Аллсвенскан
Хельсинборг
0:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Хеккен
0'
33' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
0:1
55' Гол
Еремеефф Александер
80'

Ход матча

33'
Аль-Хамлави Ассад
 
55'
0:1
Еремеефф Александер
(Kristoffer Lund Hansen)
57'
 
Бенгтссон Лео
Ларсен Ларс Олден
67'
Олссон Деннис
Аль-Хамлави Ассад
 
74'
Гигович Армин
Лингман Лукас
 
75'
Adam Kaied
Йенссон Расмус
 
75'
 
Amane Romeo
Густафссон Самуэль
75'
 
Фальцетас Александр
Рюгор Миккель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 4
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Хеккен
3.20
3.46
2.25
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
23
Сульич
Али
21
Веберг
Чарли
4
Давидсен
Вильормур
10
Йенссон
Расмус
30
Эджупи
Альберт
19
Лингман
Лукас
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
11
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
18
Рюгор
Миккель
24
Ларсен
Ларс
Олден
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
Хельсинборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Хеккен

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
А
0:0
А
1:0
А
0:2
А
2:1
А
1:1
А
0:2
А
1:2
А
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
А
1:1
А
4:2
А
3:2
А
5:0
А
2:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
3:1
А
2:1
ШК
2:1
ТМС
1:2
А
1:0
А
3:0

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0
Хеккен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2
Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Аль-Хамлави Ассад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Хеккен
3.20
3.46
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Хеккен онлайн

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