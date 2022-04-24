0:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
33' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
0:1
55' ГолЕремеефф Александер
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 4
-
47 Владение мячом, % 53
23
Сульич
Али
21
Веберг
Чарли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
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Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Хельсинборг
Хеккен
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1
Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0
Хеккен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2
Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Хеккен - Кальмар 1:4