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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Эвертон
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 82 Владение мячом, % 18

Владение мячом

Прогнозы 126
Ливерпуль 96.8% (122)
X 1.6% (2)
Эвертон 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Эвертон
1.20
8.10
18.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
6
Алькантара
Тьяго
3
Фабиньо
Энрике
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
7
Ришарлисон
24
Гордон
Энтони
Ливерпуль
4-3-3
Эвертон
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Эвертон

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

34 матча

50%
41.2%
8.8%
17 побед 14 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
50%
14.7%
12 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
16 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
К
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.69
Жота Диогу 15 0.47
Мане Садио 14 0.44
Фирмино Роберто 5 0.16
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.16
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Диас Луис 3 0.09
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Кейта Наби 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Робертсон Эндрю 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 7 (2) 0.23
Грэй Демарай 5 0.16
Гордон Энтони 4 0.13
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.1
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.1
Дукуре Абдулай 2 0.06
Кин Майкл 2 0.06
Айуоби Алекс 2 0.06
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Холгейт Мэйсон 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 5 1
Фабиньо Энрике 6 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Мане Садио 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Кейта Наби 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Гомес Джо 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 6 1
Ришарлисон 7 0
Холгейт Мэйсон 5 1
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Гордон Энтони 3 0
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Алли Деле 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Делф Фабиан 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

43
16
20 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
9%
1
6%
1-15
8
19%
3
19%
16-30
8
19%
3
19%
31-45
3
7%
4
25%
46-60
7
16%
5
31%
61-75
13
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
30
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 14
1
14%
1
3%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
8
27%
31-45
1
14%
7
23%
46-60
2
29%
5
17%
61-75
1
14%
5
17%
76-90

Забито

41
21
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
8
20%
2
10%
1-15
5
12%
3
14%
16-30
8
20%
1
5%
31-45
7
17%
3
14%
46-60
7
17%
3
14%
61-75
6
15%
9
43%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
4
29%
3
15%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Забито

84
37
41 В 1-м тайме 13
43 Во 2-м тайме 24
25 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
12
14%
3
8%
1-15
13
15%
6
16%
16-30
16
19%
4
11%
31-45
10
12%
7
19%
46-60
14
17%
8
22%
61-75
19
23%
9
24%
76-90

Пропущено

21
50
10 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 21
13 Не пропускали 25
3
14%
5
10%
1-15
2
10%
7
14%
16-30
5
24%
10
20%
31-45
3
14%
9
18%
46-60
6
29%
8
16%
61-75
2
10%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Эвертон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 33 23 8 2 83 - 22 77
3. Челси Заявка 32 19 8 5 67 - 27 65
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон 0:0 Заявка 32 8 6 18 34 - 53 30
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 17 13 4 0 43 - 7 43
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон 0:0 Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон 0:0 Заявка 16 1 4 11 13 - 33 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 6'
    Демарай Грэй выполнил удар со штрафного метров с 28-и, но мяч угодил в стенку.
  • Фол, нарушение
    5'
    Тьяго Алькантара нарушил правила против Энтони Гордон уронил нападающего на газон.
  • 4'
    Пикфорд Джордан выносит мяч на чужую половину поля, но зацепиться за мяч у партнёров не получилось.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мохаммед Салах нарушил правила против Энтони Гордон на чужой половине поля.
  • 2'
    Команды решают противоположные задачи. "Ливерпуль" старается догнать "Манчестер Сити" в битве за чемпионство, а "Эвертон" впервые в новейшей истории оказался на грани вылета. Самоотдача у команд сегодня будет максимальной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Ливерпуль. Противостояние между “Ливерпуль” и командой “Эвертона” другими словами "мерсисайдское дерби". Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Эвертон

Исход игры
Ливерпуль
96.8% (122)
Ничья
1.6% (2)
Эвертон
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (53)
Меньше
49.04% (51)
Обе команды забьют
Да
38.46% (40)
Нет
61.54% (64)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
37.3% (47)
2:1 Ливерпуль
17.5% (22)
3:1 Ливерпуль
11.1% (14)
3:0 Ливерпуль
9.5% (12)
1:0 Ливерпуль
2.4% (3)
4:0 Ливерпуль
1.6% (2)
4:1 Ливерпуль
1.6% (2)
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Ливерпуль
Эвертон

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