Первый тайм

6' Демарай Грэй выполнил удар со штрафного метров с 28-и, но мяч угодил в стенку.

5' Тьяго Алькантара нарушил правила против Энтони Гордон уронил нападающего на газон.

4' Пикфорд Джордан выносит мяч на чужую половину поля, но зацепиться за мяч у партнёров не получилось.

3' Мохаммед Салах нарушил правила против Энтони Гордон на чужой половине поля.

2' Команды решают противоположные задачи. "Ливерпуль" старается догнать "Манчестер Сити" в битве за чемпионство, а "Эвертон" впервые в новейшей истории оказался на грани вылета. Самоотдача у команд сегодня будет максимальной.