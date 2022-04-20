Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Эвертон
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
34 матча
50%
41.2%
8.8%
17 побед 14 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
50%
14.7%
12 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
16 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|22 (5)
|0.69
|Жота Диогу
|15
|0.47
|Мане Садио
|14
|0.44
|Фирмино Роберто
|5
|0.16
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.16
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Диас Луис
|3
|0.09
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Хендерсон Джордан
|2
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.06
|Кейта Наби
|2
|0.06
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|Ориги Дивок
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|7 (2)
|0.23
|Грэй Демарай
|5
|0.16
|Гордон Энтони
|4
|0.13
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.1
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.1
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Кин Майкл
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|6
|1
|Ришарлисон
|7
|0
|Холгейт Мэйсон
|5
|1
|Годфри Бен
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Мина Йерри
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Гордон Энтони
|3
|0
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Алли Деле
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
16
20 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
9%
1
6%
1-15
8
19%
3
19%
16-30
8
19%
3
19%
31-45
3
7%
4
25%
46-60
7
16%
5
31%
61-75
13
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
30
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 14
1
14%
1
3%
1-15
1
14%
4
13%
16-30
1
14%
8
27%
31-45
1
14%
7
23%
46-60
2
29%
5
17%
61-75
1
14%
5
17%
76-90
Забито
41
21
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
8
20%
2
10%
1-15
5
12%
3
14%
16-30
8
20%
1
5%
31-45
7
17%
3
14%
46-60
7
17%
3
14%
61-75
6
15%
9
43%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
14%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
4
29%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
4
29%
3
15%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Забито
84
37
41 В 1-м тайме 13
43 Во 2-м тайме 24
25 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
12
14%
3
8%
1-15
13
15%
6
16%
16-30
16
19%
4
11%
31-45
10
12%
7
19%
46-60
14
17%
8
22%
61-75
19
23%
9
24%
76-90
Пропущено
21
50
10 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 21
13 Не пропускали 25
3
14%
5
10%
1-15
2
10%
7
14%
16-30
5
24%
10
20%
31-45
3
14%
9
18%
46-60
6
29%
8
16%
61-75
2
10%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Эвертон
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1
Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|75 - 20
|77
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|49 - 39
|57
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 48
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 51
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 55
|40
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|28 - 45
|28
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|45 - 12
|38
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 34
|14
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Эвертон
Исход игры
Ливерпуль
94.1% (32)
Ничья
5.9% (2)
Эвертон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (18)
Меньше
43.75% (14)
Обе команды забьют
Да
50% (16)
Нет
50% (16)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
38.2% (13)
2:1 Ливерпуль
26.5% (9)
3:1 Ливерпуль
11.8% (4)
3:0 Ливерпуль
8.8% (3)
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