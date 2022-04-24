1:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Кристиансунд
1:0
17' ГолЕртсен Торгиль
1:1
44' ГолHasan Kurucay
Ход матча
17'
1:0
44'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
-
-
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Кристиансунд
Хам-Кам
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0
Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2
Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1