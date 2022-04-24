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  3. Норвегия: Типпелиген
Кристиансунд
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Хам-Кам
0'
1:0
17' Гол
Ертсен Торгиль
1:1
44' Гол
Hasan Kurucay
49'

Ход матча

17'
Ертсен Торгиль
(Муколли Агон)
1:0
44'
1:1
Hasan Kurucay
(Конгсро Вегар)
46'
Виллиамсен Макс
Коли Алиу
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Хам-Кам
2.06
3.75
3.90
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
13
Бюэ
Бендик
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
23
Шельстад
Фредрик
19
Серенсен
Оливер
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
9
Jonas
Enkerud
16
Киркеволд
Пол
Кристиансунд
4-2-3-1
Хам-Кам
3-4-2-1

История личных встреч

Кристиансунд
Хам-Кам

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:1

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0
Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2
Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - КФУМ 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Hasan Kurucay бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ертсен Торгиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Хам-Кам
2.06
3.75
3.90
Все Коэффициенты
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Кристиансунд
Хам-Кам

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