1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: SR-Bank Arena
1:0
26' ГолТрипич Златко
Ход матча
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
14
Бериша
Ветон
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
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22 Смитс ДжошуаВратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Викинг
Будё-Глимт
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
35.3%
5.9%
58.8%
6 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0