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  3. Норвегия: Типпелиген
Викинг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 15304
Будё-Глимт
0'
1:0
26' Гол
Трипич Златко
59' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
65' Желтая карточка
Брекало Давид
2:0
67' Гол
Себулонсен Себастьян
74' Вторая желтая карточка
Бонифасе Виктор
80' Желтая карточка
Сандберг Никлас
90' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
90'+7
30
Гуннарссон
Патрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
18
Бьёрсхоль
Сондре
17
Себулонсен
Себастьян
27
Фридйонссон
Самуэль
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
14
Бериша
Ветон
10
Трипич
Златко
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Сери
Яфет
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
77
Кумсан
Джилберт
11
Эспейор
Рунар
9
Сольбаккен
Ола
Викинг
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Будё-Глимт

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

35.3%
5.9%
58.8%
6 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
Т
1:3
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:4
Т
2:1
Т
3:4
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:0
Т
3:2
Т
3:2
Т
2:0

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Лиллестрём 5:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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