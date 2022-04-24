VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Матч возобновлен

45' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

45' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Отличные скиллы показывает Микельсон Николас , обводя своих соперников

44' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шельвик Йорген из команды Оденсе

43' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

41' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Плохо сыграл Фенгер Макс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Свеннсен Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Jakob Breum выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок Альберт Гроенбек из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Оденсе выполняет удар от ворот.

32' Как он промахнулся? Фредерик Брандоф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

32' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

32' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Томас Кристенсен из команды Орхус в офсайде

29' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

28' Jakob Breum имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

26' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хауснер Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Йеспер Хансен не дал случится голу! Свеннсен Сандер должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

23' Альберт Гроенбек из команды Орхус в офсайде

23' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Андерсон Микаэль рано отмечает, но гол будет отменен!

23' Плохо сыграл Трандарсон Арон-Элис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Орхус выполняет удар от ворот.

21' Альберт Гроенбек из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

20' Томасен Йенс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Опасность предотвращена - Томас Кристенсен из команды Орхус вступил в отбор удачно

20' Игрок Jakob Breum из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

19' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хорошую попытку сделал Линкс Гифт . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Джейбали Иссам бьет со штрафного в створ, но Йеспер Хансен держит все под контролем

13' Матч возобновлен

12' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Фредерик Брандоф получил желтую карточку от судьи

11' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Фенгер Макс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

10' Удар от ворот произведет Орхус

10' Jakob Breum из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

9' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Оденсе

8' Линкс Гифт из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

7' Альберт Гроенбек из команды Орхус делает пас партнеру.

7' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Г О О О О Л - Курминовски Давид забивает ударом с левой ноги!

3' Голкипер мог бы сыграть и получше

1' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля