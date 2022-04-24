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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание
Орхус
1:2
Конец матча

Стадион:
Оденсе
0'
1:0
3' Гол
Курминовски Давид
11' Желтая карточка
Frederik Brandhof
1:0
49' Не забитый пенальти
Джейбали Иссам
50' Желтая карточка
Томасен Йенс
1:1
58' Гол
Свеннсен Сандер
79' Желтая карточка
Уилшер Джек
90' Желтая карточка
Adam Daghim
1:2
90' Пенальти
Джейбали Иссам
90'+7

Ход матча

3'
Курминовски Давид
1:0
11'
Frederik Brandhof
 
46'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Фенгер Макс
46'
 
Сабби Эммануэль
Jakob Martinsen
49'
1:0
Джейбали Иссам
50'
 
Томасен Йенс
58'
1:1
Свеннсен Сандер
(Шельвик Йорген)
71'
 
Клеве Троэльс
Свеннсен Сандер
79'
Уилшер Джек
 
82'
Биссек Янн-Аурель
Уилшер Джек
 
82'
Тингагер Фредерик
Андерсон Микаэль
 
85'
 
Кадри Башким
Трандарсон Арон-Элис
88'
Frederik Ihler
Курминовски Давид
 
88'
Adam Daghim
Линкс Гифт
 
90'
Adam Daghim
 
90'
1:2
Джейбали Иссам

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
37
Хауснер
Себастиан
15
Лунд
Оливер
29
Frederik
Brandhof
11
Линкс
Гифт
10
Уилшер
Джек
8
Андерсон
Микаэль
27
Грёнбек
Альберт
21
Курминовски
Давид
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
8
Jakob
Martinsen
7
Джейбали
Иссам
10
Свеннсен
Сандер
15
Фенгер
Макс
Орхус
4-1-4-1
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Орхус
Оденсе

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 15 побед

40 матчей

37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.5%
37.5%
30%
13 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

СД
0:0
СД
2:2
СД
0:0
СД
4:2
СДЛЕ
2:1
СД
1:0
К
1:0
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
2:3
СД
2:2
СДЛЕ
2:3
СДЛЕ
3:2
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:1
СД
3:6
СД
2:1
СД
2:4
СД
1:2
ММ(
0:0
С
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:2
ТМС
1:1
СЛ
0:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
2:1
К
1:0
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0
Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1
Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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