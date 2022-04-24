Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Сабби Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Г О О О О О Л - Джейбали Иссам из команды Оденсе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Йеспер Хансен прыгнул не в ту сторону.

94' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' После проверки VAR судья не изменил решения - Оденсе пробьет пенальти!

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

92' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Adam Daghim получил желтую карточку от судьи

90' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Назначен штрафной. Пострадал Джейбали Иссам , его свалил Альберт Гроенбек.

89' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Альберт Гроенбек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Трандарсон Арон-Элис получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Орхус

83' Удар от ворот произведет Орхус

82' Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

82' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Андерсон Микаэль из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок Альберт Гроенбек из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

79' Уилшер Джек получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Орхус

78' Шельвик Йорген из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

78' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Андерсон Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Мадс Фрокьяер-Йенсен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

75' Удар от ворот произведет Орхус

74' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Плохо сыграл Томас Кристенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Томас Кристенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Уилшер Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Орхус

70' Джейбали Иссам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оденсе пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

67' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

67' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Альберт Гроенбек наказан за толчок Сабби Эммануэль

63' Оденсе выполняет удар от ворот.

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Уилшер Джек получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Уилшер Джек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Орхус выполняет удар от ворот.

61' Какой промах! Сабби Эммануэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

60' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Орхус

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оденсе будет все-таки засчитан.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' Г О О О О Л - Свеннсен Сандер забивает с правой ноги!

58' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Орхус

56' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Курминовски Давид нанес удар головой, но Ханс Кристиан Бернат спокойно отбил мяч.

55' Томас Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Оденсе выполняет удар от ворот.

52' Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Сабби Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Томас Кристенсен из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

51' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Мунксгор Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Томасен Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Орхус

49' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Джейбали Иссам бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

49' После проверки VAR судья не изменил решения - Оденсе пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Должен был быть гол! Свеннсен Сандер имел отличный шанс, но Йеспер Хансен не дал голу состоятся!

48' Свеннсен Сандер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

47' Уилшер Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ларсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля