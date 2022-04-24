1:2
Конец матча
Стадион: Ceres Park
1:0
3' ГолКурминовски Давид
11' Желтая карточкаFrederik Brandhof
1:0
49' Не забитый пенальтиДжейбали Иссам
50' Желтая карточкаТомасен Йенс
1:1
58' ГолСвеннсен Сандер
79' Желтая карточкаУилшер Джек
90' Желтая карточкаAdam Daghim
1:2
90' ПенальтиДжейбали Иссам
Ход матча
3'
49'
1:0
50'
58'
79'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
15
Лунд
Оливер
11
Линкс
Гифт
10
Уилшер
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Орхус
Оденсе
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 15 побед
40 матчей
37.5%
30%
32.5%
15 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.5%
37.5%
30%
13 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0
Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1
Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4