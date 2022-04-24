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  3. Норвегия: Типпелиген
Лиллестрём
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Хёугесунн
0' 49'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хёугесунн
1.71
4.14
5.47
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
14
Кнудсен
Магнус
25
Эд
Эскил
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
10
Christos
Zafeiris
25
Ндур
Алиун
16
Содерлунд
Александер
7
Теркильдсен
Петер
Лиллестрём
3-4-3
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Хёугесунн

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

24 матча

37.5%
50%
12.5%
9 побед 12 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Т
0:3
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2
Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0
Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хёугесунн
1.71
4.14
5.47
Все Коэффициенты
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Хёугесунн

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