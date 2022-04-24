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  3. Норвегия: Типпелиген
Лиллестрём
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4902
Хёугесунн
0'
58' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
61' Желтая карточка
Реесе Сёрен
79' Желтая карточка
Сельвик Эгиль
1:0
87' Гол
Фридьонссон Хольмберт
90'+5

Ход матча

58'
Кнудсен Магнус
 
61'
 
Реесе Сёрен
61'
Хелланн Поль-Андре
Ибрахимай Илльдрен
 
61'
Петтерссон Том
Рангер Ларс
 
71'
 
Joacim Holtan
Содерлунд Александер
74'
Хольст Фредерик
Кнудсен Магнус
 
74'
Фридьонссон Хольмберт
Адамс Акор
 
79'
 
Сельвик Эгиль
85'
Свендсен Тобиас
Мэтью Ифиний
 
87'
Фридьонссон Хольмберт
1:0
90'
 
Гонг Хилари
Санде Мадс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 8
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
8
Мэтью
Ифиний
14
Кнудсен
Магнус
25
Эд
Эскил
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
8
Крюгор
Кевин
Мартин
27
Санде
Мадс
10
Christos
Zafeiris
25
Ндур
Алиун
16
Содерлунд
Александер
7
Теркильдсен
Петер
Лиллестрём
3-4-3
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Хёугесунн

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

24 матча

37.5%
50%
12.5%
9 побед 12 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Т
0:3
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2
Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Стабек 3:0 Викинг - Лиллестрём 5:1 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0
Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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