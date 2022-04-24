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  3. Норвегия: Типпелиген
Волеренга
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Дьерв
0'
8' Желтая карточка
Фуртадо Уиллис
20' Желтая карточка
Вихманн Матиас
35' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
52'

Ход матча

8'
 
Фуртадо Уиллис
20'
 
Вихманн Матиас
35'
Бьёрдаль Хенрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Дьерв
1.36
5.30
9.20
Все Коэффициенты
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
26
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
10
Сахрауи
Осам
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
5
Erik
Sandberg
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
9
Хустад
Эрленд
58
Симсир
Араль
Волеренга
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Волеренга
Дьерв

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:2

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3
Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2
Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Бьёрдаль Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Вихманн Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Фуртадо Уиллис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Дьерв
1.36
5.30
9.20
Все Коэффициенты
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