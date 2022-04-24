0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Intility Arena
8' Желтая карточкаФуртадо Уиллис
20' Желтая карточкаВихманн Матиас
35' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
Ход матча
20'
35'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
22
Несберг
Иван
26
Доннум
Арон
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
77 Антви РодниНападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Волеренга
Дьерв
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3
Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Русенборг - Волеренга 2:2
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2
Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1