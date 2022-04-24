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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Динамо Москва
0' 37'
Прогнозы 151
ЦСКА Москва 27.8% (42)
X 42.4% (64)
Динамо Москва 29.8% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Динамо Москва
2.55
3.56
3.04
Все Коэффициенты
Новости
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
42
Щенников
Георгий
2
Фернандес
Марио
27
Гбамен
Жан-Филипп
97
Языджи
Юсуф
98
Обляков
Иван
8
Карраскаль
Хорхе
28
Медина
Хесус
91
Заболотный
Антон
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
5
Бальбуэна
Фабиан
24
Евгеньев
Роман
93
Лаксальт
Диего
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
40
Смолов
Фёдор
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Динамо Москва
4-1-4-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Динамо Москва

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.31
Заболотный Антон 5 (1) 0.19
Эджуке Чидера 4 0.15
Чалов Фёдор 3 0.12
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.12
Фернандес Марио 2 0.08
Дивеев Игорь 2 0.08
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.35
Шиманьски Себастиан 6 0.23
Тюкавин Константин 6 0.23
Грулёв Вячеслав 6 0.23
Захарян Арсен 5 0.19
Макаров Денис 3 0.12
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Щенников Георгий 2 0
Гбамен Жан-Филипп 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Моро Никола 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
20%
2
9%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Забито

38
44
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
18%
5
11%
1-15
3
8%
9
20%
16-30
6
16%
7
16%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
7
18%
4
9%
61-75
11
29%
9
20%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
29%
29%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 26 16 5 5 45 - 24 53
3. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 26 13 6 7 37 - 25 45
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
3. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 13 7 4 2 19 - 8 25
5. Динамо Москва 0:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 13 9 2 2 23 - 13 29
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 34'
    Ну что? Какие выводы по первому тайму можно сделать? Пока встречу в формате некого "товарняка" мы наблюдаем. Такое ощущение, что никому в этой игре ничего не нужно.
  • 33'
    Моро нанес дальний удар по воротам соперника. Снаряд полетел в сторону ворот Акинфеева. Поехала нога у футболиста, а потому он произвел максимально слабый выстрел.
  • 31'
    Снова Смолов мяч получает на правом краю штрафной. Не удается ни обработать снаряд Федору, ни отдать передачу. Вообще крайне неудачные 30 минут от нападающего.
  • 30'
    Полчаса игры позади. Напоминают нам про статистику режиссеры. 0 угловых. Зато целых 8 ударов в сторону ворот. Хотя, если честно, большинство из них были совсем не опасными.
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНО! Отвечает сейчас ЦСКА. Ворвался теперь слева в чужую штрафную Заболотный. Не стал он снаряд обрабатывать. Сразу же футболист нанес выстрел по воротам и попал в сетку, но с внешней стороны рамки.
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТ! Хоть что-то! Ворвался Карраскаль в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол, но в створ он не попал!
  • 27'
    Карраскаль получил передачу от партнера, после чего выполнил передачу на Фернандеса на противоположный фланг - мяч уходит за боковую линию.
  • 26'
    Снова Смолов придумал не лучший вариант атаки. Не позволил он Макарову принять снаряд и разбежаться, и зачем-то засеменил у ворот, потеряв сферу за пределы газона.
  • 25'
    Четверть матча позади. Что было в этой встрече? А ничего! Скучно. Даже многие фанаты в игре скучают. Но рывки Макарова временами заставляют фанатский сектор "Динамо" вскакивать со своих мест.
  • Офсайд
    23'
    МОМЕНТ! Но тут офсайд. Было "вне игры" у Языджи, который вырвался на свидание с Шуниным, но не сумел переиграть голкипера в ближнем бою.
  • 22'
    Щенников с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной - спокойно играет на выходе голкипер "Динамо", который спокойно играет в рамке.
  • 21'
    Очень мало движения от команд, честно говоря. Нет опасных моментов, не видим и толковым ударов. Ждем, когда соперники, наконец, смогут проснуться.
  • 20'
    Медина долго принимал решение. Мяч перед штрафной он получил, однако бить не стал. Отдал футболист снаряд в центр, откуда пробил Заболотный в защитника.
  • 19'
    Лаксальт получил мяч на фланге, попытался выполнить передачу на Захаряна, но Фернандес его опередил. Причем выбил снаряд так, что тот достался сопернику.
  • 17'
    Моро нанес сейчас удар по воротам соперника с 22-х метров. Снаряд полетел намного левее цели. Слишком неточно получилось. Не торопится Акинфеев вводить сферу в игру.
  • 16'
    Четверть часа отыграли соперники. Без опасных моментов по-прежнему действуют соперники. Какие-то непонятные потери, ошибки. Все это портит общее впечатление о нашем матче.
  • Фол, нарушение
    15'
    Смолов сейчас Бийола сбивает в центре поля. Нарушение правил в этой ситуации рефери Карасев фиксирует. Не придраться, что тут скажешь еще.
  • 14'
    Смолов не смог поделить снаряд с партнером. В итоге никому из игроков "Динамо" не удалось выполнить подачу с фланга. От ворот.
  • 13'
    Пока практически без остановок соперники. Нет моментов в этой встрече. Нет ни штрафных, ни угловых. Слишком закрытая игра, много потерь и брака, несмотря на качество газона.
  • 11'
    Гбамен продрался к воротам соперника. Нанес он выстрел по воротам противника, но не попал в цель. Намного левее цели сфера полетела.
  • 10'
    10 минут соперники отыграли в этой встрече. Складывается у меня такое ощущение, что оппоненты излишне осторожничают. Это не принесет результативности в поединке.
  • 9'
    Макаров на правом фланге получил мяч. Сместился он чуть в центр, после чего нанес удар по воротам соперника - мяч пролетел в 5-ти метрах от ближней штанге.
  • 8'
    Попытался ЦСКА пройти к воротам соперника, но Языджи потерял снаряд под прессингом сразу двух соперников. Мяч у "Динамо" остается.
  • 7'
    Медина отдавал передачу на Заболотного, который не смог под прессингом соперника заработать углового. Антон сферу потерял за пределы поля.
  • 6'
    Живоглядов за счет дриблинга сейчас попытался продраться к воротам соперника, но неожиданно закончилось поле. Футболист потерял снаряд, упустив его за боковую линию.
  • 5'
    5 минут провели на поле футболисты обеих команд. Акинфеев сегодня проводит 700-й матч за ЦСКА. Поздравляем Игоря с этим достижением! Это и впрямь чудесный результат.
  • 3'
    Темп нашего матча пока не столь высокий, как ожидали многие. Снарядом владеют в районе центрального круга попеременно футболисты обеих команд.
  • 2'
    Футболисты ЦСКА вышли сегодня на поле в красно-синих цветах, в то время, как игроки "Динамо" предстали в бело-голубом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала у нас тем временем встреча между ЦСКА и "Динамо". Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва

Исход игры
ЦСКА Москва
27.8% (42)
Ничья
42.4% (64)
Динамо Москва
29.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (41)
Меньше
60.58% (63)
Обе команды забьют
Да
86.54% (90)
Нет
13.46% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:2 Динамо Москва
13.9% (21)
2:1 ЦСКА Москва
7.3% (11)
0:1 Динамо Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
4% (6)
1:0 ЦСКА Москва
2.6% (4)
0:2 Динамо Москва
2% (3)
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