ОПАСНО! Отвечает сейчас ЦСКА. Ворвался теперь слева в чужую штрафную Заболотный. Не стал он снаряд обрабатывать. Сразу же футболист нанес выстрел по воротам и попал в сетку, но с внешней стороны рамки.

Полчаса игры позади. Напоминают нам про статистику режиссеры. 0 угловых. Зато целых 8 ударов в сторону ворот. Хотя, если честно, большинство из них были совсем не опасными.

Снова Смолов мяч получает на правом краю штрафной. Не удается ни обработать снаряд Федору, ни отдать передачу. Вообще крайне неудачные 30 минут от нападающего.

Моро нанес дальний удар по воротам соперника. Снаряд полетел в сторону ворот Акинфеева. Поехала нога у футболиста, а потому он произвел максимально слабый выстрел.

Ну что? Какие выводы по первому тайму можно сделать? Пока встречу в формате некого "товарняка" мы наблюдаем. Такое ощущение, что никому в этой игре ничего не нужно.

28' МОМЕНТ! Хоть что-то! Ворвался Карраскаль в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол, но в створ он не попал!

27' Карраскаль получил передачу от партнера, после чего выполнил передачу на Фернандеса на противоположный фланг - мяч уходит за боковую линию.

26' Снова Смолов придумал не лучший вариант атаки. Не позволил он Макарову принять снаряд и разбежаться, и зачем-то засеменил у ворот, потеряв сферу за пределы газона.

25' Четверть матча позади. Что было в этой встрече? А ничего! Скучно. Даже многие фанаты в игре скучают. Но рывки Макарова временами заставляют фанатский сектор "Динамо" вскакивать со своих мест.

23' МОМЕНТ! Но тут офсайд. Было "вне игры" у Языджи, который вырвался на свидание с Шуниным, но не сумел переиграть голкипера в ближнем бою.

22' Щенников с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной - спокойно играет на выходе голкипер "Динамо", который спокойно играет в рамке.

21' Очень мало движения от команд, честно говоря. Нет опасных моментов, не видим и толковым ударов. Ждем, когда соперники, наконец, смогут проснуться.

20' Медина долго принимал решение. Мяч перед штрафной он получил, однако бить не стал. Отдал футболист снаряд в центр, откуда пробил Заболотный в защитника.

19' Лаксальт получил мяч на фланге, попытался выполнить передачу на Захаряна, но Фернандес его опередил. Причем выбил снаряд так, что тот достался сопернику.

17' Моро нанес сейчас удар по воротам соперника с 22-х метров. Снаряд полетел намного левее цели. Слишком неточно получилось. Не торопится Акинфеев вводить сферу в игру.

16' Четверть часа отыграли соперники. Без опасных моментов по-прежнему действуют соперники. Какие-то непонятные потери, ошибки. Все это портит общее впечатление о нашем матче.

15' Смолов сейчас Бийола сбивает в центре поля. Нарушение правил в этой ситуации рефери Карасев фиксирует. Не придраться, что тут скажешь еще.

14' Смолов не смог поделить снаряд с партнером. В итоге никому из игроков "Динамо" не удалось выполнить подачу с фланга. От ворот.

13' Пока практически без остановок соперники. Нет моментов в этой встрече. Нет ни штрафных, ни угловых. Слишком закрытая игра, много потерь и брака, несмотря на качество газона.

11' Гбамен продрался к воротам соперника. Нанес он выстрел по воротам противника, но не попал в цель. Намного левее цели сфера полетела.

10' 10 минут соперники отыграли в этой встрече. Складывается у меня такое ощущение, что оппоненты излишне осторожничают. Это не принесет результативности в поединке.

9' Макаров на правом фланге получил мяч. Сместился он чуть в центр, после чего нанес удар по воротам соперника - мяч пролетел в 5-ти метрах от ближней штанге.

8' Попытался ЦСКА пройти к воротам соперника, но Языджи потерял снаряд под прессингом сразу двух соперников. Мяч у "Динамо" остается.

7' Медина отдавал передачу на Заболотного, который не смог под прессингом соперника заработать углового. Антон сферу потерял за пределы поля.

6' Живоглядов за счет дриблинга сейчас попытался продраться к воротам соперника, но неожиданно закончилось поле. Футболист потерял снаряд, упустив его за боковую линию.

5' 5 минут провели на поле футболисты обеих команд. Акинфеев сегодня проводит 700-й матч за ЦСКА. Поздравляем Игоря с этим достижением! Это и впрямь чудесный результат.

3' Темп нашего матча пока не столь высокий, как ожидали многие. Снарядом владеют в районе центрального круга попеременно футболисты обеих команд.

2' Футболисты ЦСКА вышли сегодня на поле в красно-синих цветах, в то время, как игроки "Динамо" предстали в бело-голубом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.