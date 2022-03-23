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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва
Прогнозы 41
ЦСКА Москва 26.8% (11)
X 46.3% (19)
Динамо Москва 26.8% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Динамо Москва
2.51
3.54
3.14
Все Коэффициенты
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Динамо Москва

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.32
Заболотный Антон 5 (1) 0.2
Эджуке Чидера 4 0.16
Чалов Фёдор 3 0.12
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.12
Фернандес Марио 2 0.08
Дивеев Игорь 2 0.08
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.04
Гбамен Жан-Филипп 1 0.04
Бийол Яка 1 0.04
Медина Хесус 1 0.04
Бохинен Эмиль 1 0.04
Бистрович Кристиян 1 0.04
Карраскаль Хорхе 1 0.04
Марадишвили Константин 1 0.04
Яковлев Владислав 1 0.04
Ушаков Егор 1 0.04
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 9 (6) 0.36
Шиманьски Себастиан 6 0.24
Тюкавин Константин 6 0.24
Грулёв Вячеслав 6 0.24
Захарян Арсен 5 0.2
Макаров Денис 3 0.12
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Шунин Антон 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Щенников Георгий 2 0
Гбамен Жан-Филипп 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 6 0
Шиманьски Себастиан 5 0
Фомин Даниил 4 0
Бальбуэна Фабиан 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Моро Никола 3 0
Макаров Денис 3 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
20%
2
9%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
7
35%
6
27%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
6
35%
3
27%
76-90

Забито

38
44
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
18%
5
11%
1-15
3
8%
9
20%
16-30
6
16%
7
16%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
7
18%
4
9%
61-75
11
29%
9
20%
76-90

Пропущено

24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
29%
29%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    ЦСКА Москва 26.8% (11)
    X 46.3% (19)
    Динамо Москва 26.8% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.51
    3.54
    3.14
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    26.8% (11)
    Ничья
    46.3% (19)
    Динамо Москва
    26.8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (14)
    Меньше
    60% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (15)
    2:1 ЦСКА Москва
    14.6% (6)
    1:2 Динамо Москва
    9.8% (4)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    0:1 Динамо Москва
    4.9% (2)
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