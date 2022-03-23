РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
История личных встреч
ЦСКА Москва
Динамо Москва
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
8 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|8 (3)
|0.32
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.2
|Эджуке Чидера
|4
|0.16
|Чалов Фёдор
|3
|0.12
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.12
|Фернандес Марио
|2
|0.08
|Дивеев Игорь
|2
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.04
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.04
|Бийол Яка
|1
|0.04
|Медина Хесус
|1
|0.04
|Бохинен Эмиль
|1
|0.04
|Бистрович Кристиян
|1
|0.04
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.04
|Марадишвили Константин
|1
|0.04
|Яковлев Владислав
|1
|0.04
|Ушаков Егор
|1
|0.04
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|9 (6)
|0.36
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.24
|Тюкавин Константин
|6
|0.24
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.24
|Захарян Арсен
|5
|0.2
|Макаров Денис
|3
|0.12
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Шунин Антон
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Фернандес Марио
|3
|0
|Карраскаль Хорхе
|3
|0
|Щенников Георгий
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Захарян Арсен
|6
|0
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Бальбуэна Фабиан
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Евгеньев Роман
|2
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Моро Никола
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
4
20%
2
9%
1-15
3
15%
4
18%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
7
35%
6
27%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
6
43%
76-90
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
3
17%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
6
35%
3
27%
76-90
Забито
38
44
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
18%
5
11%
1-15
3
8%
9
20%
16-30
6
16%
7
16%
31-45
4
11%
10
23%
46-60
7
18%
4
9%
61-75
11
29%
9
20%
76-90
Пропущено
24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
2
8%
3
12%
61-75
7
29%
29%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|4.
|Сочи
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 27
|43
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 31
|38
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|29 - 34
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Урал
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|16 - 28
|21
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
26.8% (11)
Ничья
46.3% (19)
Динамо Москва
26.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
40% (14)
Меньше
60% (21)
Обе команды забьют
Да
82.86% (29)
Нет
17.14% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (15)
2:1 ЦСКА Москва
14.6% (6)
1:2 Динамо Москва
9.8% (4)
1:0 ЦСКА Москва
7.3% (3)
2:2 Ничья
7.3% (3)
0:1 Динамо Москва
4.9% (2)
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