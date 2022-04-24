0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Леркендаль
25' Желтая карточкаХансен Беньямин
Ход матча
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
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2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
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50 Владение мячом, % 50
23
Вагич
Павле
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
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Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Johan Bakke
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-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Русенборг
Мольде
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
32 матча
46.9%
9.4%
43.7%
15 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3
Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3