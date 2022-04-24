  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген
Русенборг
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Мольде
0'
25' Желтая карточка
Хансен Беньямин
36'

Ход матча

25'
 
Хансен Беньямин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Мольде
2.42
3.70
2.92
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
18
Renzo
Giampaoli
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
2
Рейтан
Эрленд
Даль
8
Бёркеейет
Тобиас
21
Скарсем
Олаус
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
22
Веккья
Стефано
9
Хольм
Ноа
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
16
Хуссейн
Эцаз
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
21
Линнес
Мартин
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
Русенборг
3-4-2-1
Мольде
3-4-3

История личных встреч

Русенборг
Мольде

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

32 матча

46.9%
9.4%
43.7%
15 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Т
4:1
Т
2:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:0
ТМК
0:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
КН
4:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
КН
3:4
Т
3:1
Т
0:2
Т
1:2
ТМС
1:0
Т
0:2
КН
5:0
Т
2:2
Т
3:1
Т
1:2

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3
Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Хансен Беньямин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Мольде
2.42
3.70
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 0:0 Мольде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Русенборг
Мольде

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 