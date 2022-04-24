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  3. Норвегия: Типпелиген
Русенборг
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14327
Мольде
0'
25' Желтая карточка
Хансен Беньямин
51' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
64' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
73' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
82' Желтая карточка
Renzo Giampaoli
90'+5

Ход матча

25'
 
Хансен Беньямин
46'
Перейра Адриан
Тагсет Эдвард
 
46'
Йенсен Виктор
Хольсе Карло
 
51'
 
Sivert Heggheim Mannsverk
64'
 
Кнутсон Эрлинг
65'
 
Грёдем Магнус
Эйкрем Магнус
65'
Сэтер Оле Кристиан
Веккья Стефано
 
71'
 
Брейвик Эмиль
Хуссейн Эцаз
73'
Сэтер Оле Кристиан
 
80'
Андерссон Адам
Рейтан Эрленд Даль
 
82'
Renzo Giampaoli
 
90'
 
Скарсем Олаус
Брюнхильдсен Ола
90'
 
Коса Маркус Андреас
Шелбред Пер-Сильян
90'
 
Зехнини Рафик
Андерсен Эйрик Улланд

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Хансен
Андре
18
Renzo
Giampaoli
7
Хенриксен
Маркус
23
Вагич
Павле
2
Рейтан
Эрленд
Даль
8
Бёркеейет
Тобиас
21
Скарсем
Олаус
20
Тагсет
Эдвард
10
Хольсе
Карло
22
Веккья
Стефано
9
Хольм
Ноа
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
16
Хуссейн
Эцаз
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
21
Линнес
Мартин
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
Русенборг
3-4-2-1
Мольде
3-4-3

История личных встреч

Русенборг
Мольде

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

32 матча

46.9%
9.4%
43.7%
15 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

21.9%
40.6%
37.5%
7 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Т
4:1
Т
2:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:0
ТМК
0:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
КН
4:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
КН
3:4
Т
3:1
Т
0:2
Т
1:2
ТМС
1:0
Т
0:2
КН
5:0
Т
2:2
Т
3:1
Т
1:2

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3
Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0 Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0
Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стабек - Мольде 0:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Хансен Беньямин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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