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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Райо Вальекано
Прогнозы 35
Барселона 97.1% (34)
X 2.9% (1)
Райо Вальекано 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Райо Вальекано
1.33
5.95
9.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Барселона
Райо Вальекано

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 10 (4) 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 9 0.28
Де Йонг Люк 6 0.19
Торрес Ферран 4 (1) 0.13
Араухо Рональд 4 0.13
Де Йонг Френки 3 0.09
Педри 3 0.09
Фати Ансу 3 0.09
Гави 2 0.06
Брайтвайт Мартин 2 0.06
Роберто Серхи 2 0.06
Гонсалес Нико 2 0.06
Коутиньо Филиппе 2 (1) 0.06
Дембеле Усман 1 0.03
Альба Жорди 1 0.03
Алвес Даниэл 1 0.03
Пике Херард 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Агуэро Серхио 1 0.03
Пуч Рикард 1 0.03
Ютгла Ферран 1 0.03
Абдессамад Эззалзули 1 0.03
Дест Серджино 0 0
Траоре Адама 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Мингеса Оскар 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвардиола Серхи 6 0.19
Гарсия Альваро III 5 0.16
Фалькао Радамель 5 0.16
Трехо Оскар 3 (3) 0.09
Нтекья Ранди 3 0.09
Паласон Иси 2 0.06
Катена Алехандро 2 0.06
Бебе Тьягу 1 0.03
Балью Иван 1 0.03
Комесанья Санти 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Эрнандес Марио 1 0.03
Гарсия Франсиско III 1 0.03

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 10 1
Бускетс Серхио 9 0
Гави 7 1
Альба Жорди 7 0
Де Йонг Френки 5 1
Гонсалес Нико 6 0
Араухо Рональд 6 0
Гарсия Эрик 4 1
Абдессамад Эззалзули 4 0
Тер Штеген Марк-Андре 3 0
Депай Мемфис 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Алвес Даниэл 1 1
Хави Эрнандес 2 0
Дембеле Усман 2 0
Дест Серджино 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 11 0
Балью Иван 9 1
Комесанья Санти 9 1
Катена Алехандро 7 0
Паласон Иси 6 0
Валентин Оскар 6 0
Гарсия Альваро III 5 0
Ираола Андони 3 1
Савельич Эстебан 4 0
Сисс Пате 4 0
Гарсия Франсиско III 4 0
Мараш Никола 3 0
Лопес Унаи 3 0
Гвардиола Серхи 3 0
Бебе Тьягу 2 0
Эрнандес Марио 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Зидан Люка 0 1
Суарес Марио 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Силла Мамаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
12
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
6
19%
2
17%
1-15
7
22%
1
8%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
3
9%
2
17%
61-75
8
25%
3
25%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
2
14%
5
20%
61-75
4
29%
6
24%
76-90

Забито

29
21
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
14%
3
14%
1-15
3
10%
7
33%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
6
21%
4
19%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Забито

61
33
30 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 14
10
16%
5
15%
1-15
10
16%
8
24%
16-30
10
16%
5
15%
31-45
11
18%
3
9%
46-60
6
10%
5
15%
61-75
14
23%
7
21%
76-90

Пропущено

32
38
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
4
13%
4
11%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
7
22%
6
16%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
9
28%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 33 24 6 3 69 - 29 78
2. Барселона Заявка 32 18 9 5 61 - 32 63
3. Севилья Заявка 33 17 12 4 49 - 27 63
4. Атлетико М Заявка 33 18 7 8 59 - 39 61
5. Бетис Заявка 33 17 6 10 56 - 38 57
6. Реал Сосьедад Заявка 33 15 10 8 32 - 31 55
7. Вильярреал Заявка 33 14 10 9 53 - 31 52
8. Атлетик Б Заявка 33 12 12 9 39 - 34 48
9. Осасуна Заявка 33 12 8 13 34 - 44 44
10. Валенсия Заявка 33 10 12 11 44 - 48 42
11. Сельта Заявка 33 10 9 14 36 - 37 39
12. Эспаньол Заявка 33 10 9 14 37 - 45 39
13. Эльче Заявка 33 10 8 15 36 - 44 38
14. Райо Вальекано Заявка 32 10 7 15 33 - 38 37
15. Хетафе Заявка 33 8 11 14 31 - 37 35
16. Мальорка Заявка 33 8 8 17 29 - 54 32
17. Кадис Заявка 33 6 13 14 29 - 46 31
18. Гранада Заявка 33 6 12 15 36 - 56 30
19. Алавес Заявка 33 6 7 20 26 - 55 25
20. Леванте Заявка 33 5 10 18 41 - 65 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 11 4 1 34 - 13 37
2. Севилья Заявка 16 11 4 1 34 - 16 37
3. Атлетико М Заявка 17 11 4 2 31 - 15 37
4. Вильярреал Заявка 17 10 5 2 38 - 15 35
5. Барселона Заявка 15 10 2 3 32 - 14 32
6. Реал Сосьедад Заявка 17 9 5 3 12 - 7 32
7. Эспаньол Заявка 17 9 4 4 23 - 17 31
8. Бетис Заявка 17 9 2 6 31 - 20 29
9. Райо Вальекано Заявка 16 8 4 4 22 - 12 28
10. Атлетик Б Заявка 16 8 3 5 25 - 18 27
11. Хетафе Заявка 16 7 4 5 21 - 15 25
12. Мальорка Заявка 17 6 6 5 16 - 18 24
13. Эльче Заявка 16 6 5 5 20 - 17 23
14. Валенсия Заявка 16 5 7 4 23 - 20 22
15. Осасуна Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
16. Сельта Заявка 17 5 4 8 21 - 23 19
17. Алавес Заявка 16 5 4 7 13 - 18 19
18. Гранада Заявка 16 4 5 7 20 - 28 17
19. Леванте Заявка 17 3 7 7 23 - 28 16
20. Кадис Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 13 2 2 35 - 16 41
2. Барселона Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
3. Бетис Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
4. Севилья Заявка 17 6 8 3 15 - 11 26
5. Атлетико М Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
6. Реал Сосьедад Заявка 16 6 5 5 20 - 24 23
7. Осасуна Заявка 16 7 2 7 18 - 21 23
8. Атлетик Б Заявка 17 4 9 4 14 - 16 21
9. Валенсия Заявка 17 5 5 7 21 - 28 20
10. Сельта Заявка 16 5 5 6 15 - 14 20
11. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
12. Вильярреал Заявка 16 4 5 7 15 - 16 17
13. Эльче Заявка 17 4 3 10 16 - 27 15
14. Гранада Заявка 17 2 7 8 16 - 28 13
15. Хетафе Заявка 17 1 7 9 10 - 22 10
16. Райо Вальекано Заявка 16 2 3 11 11 - 26 9
17. Леванте Заявка 16 2 3 11 18 - 37 9
18. Мальорка Заявка 16 2 2 12 13 - 36 8
19. Эспаньол Заявка 16 1 5 10 14 - 28 8
20. Алавес Заявка 17 1 3 13 13 - 37 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2022, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.

    Главный судья: Isidro Diaz de Mera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Барселона 97.1% (34)
    X 2.9% (1)
    Райо Вальекано 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Райо Вальекано
    1.33
    5.95
    9.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Барселона - Райо Вальекано онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано

    Исход игры
    Барселона
    97.1% (34)
    Ничья
    2.9% (1)
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (14)
    Меньше
    58.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    29.41% (10)
    Нет
    70.59% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    57.1% (20)
    3:1 Барселона
    11.4% (4)
    2:1 Барселона
    11.4% (4)
    3:0 Барселона
    8.6% (3)
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    Барселона
    Райо Вальекано

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