Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Камп Ноу
История личных встреч
Барселона
Райо Вальекано
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|10 (4)
|0.31
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9
|0.28
|Де Йонг Люк
|6
|0.19
|Торрес Ферран
|4 (1)
|0.13
|Араухо Рональд
|4
|0.13
|Де Йонг Френки
|3
|0.09
|Педри
|3
|0.09
|Фати Ансу
|3
|0.09
|Гави
|2
|0.06
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|Роберто Серхи
|2
|0.06
|Гонсалес Нико
|2
|0.06
|Коутиньо Филиппе
|2 (1)
|0.06
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|Пике Херард
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Агуэро Серхио
|1
|0.03
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|Ютгла Ферран
|1
|0.03
|Абдессамад Эззалзули
|1
|0.03
|Дест Серджино
|0
|0
|Траоре Адама
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Мингеса Оскар
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|6
|0.19
|Гарсия Альваро III
|5
|0.16
|Фалькао Радамель
|5
|0.16
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.09
|Нтекья Ранди
|3
|0.09
|Паласон Иси
|2
|0.06
|Катена Алехандро
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|1
|0.03
|Балью Иван
|1
|0.03
|Комесанья Санти
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Эрнандес Марио
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|1
|0.03
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|10
|1
|Бускетс Серхио
|9
|0
|Гави
|7
|1
|Альба Жорди
|7
|0
|Де Йонг Френки
|5
|1
|Гонсалес Нико
|6
|0
|Араухо Рональд
|6
|0
|Гарсия Эрик
|4
|1
|Абдессамад Эззалзули
|4
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|3
|0
|Депай Мемфис
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Алвес Даниэл
|1
|1
|Хави Эрнандес
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Дест Серджино
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|11
|0
|Балью Иван
|9
|1
|Комесанья Санти
|9
|1
|Катена Алехандро
|7
|0
|Паласон Иси
|6
|0
|Валентин Оскар
|6
|0
|Гарсия Альваро III
|5
|0
|Ираола Андони
|3
|1
|Савельич Эстебан
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Гарсия Франсиско III
|4
|0
|Мараш Никола
|3
|0
|Лопес Унаи
|3
|0
|Гвардиола Серхи
|3
|0
|Бебе Тьягу
|2
|0
|Эрнандес Марио
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Суарес Марио
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
12
17 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
6
19%
2
17%
1-15
7
22%
1
8%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
3
9%
2
17%
61-75
8
25%
3
25%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
5
20%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
2
14%
5
20%
61-75
4
29%
6
24%
76-90
Забито
29
21
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
14%
3
14%
1-15
3
10%
7
33%
16-30
6
21%
2
10%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
6
21%
4
19%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
6%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Забито
61
33
30 В 1-м тайме 18
31 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 14
10
16%
5
15%
1-15
10
16%
8
24%
16-30
10
16%
5
15%
31-45
11
18%
3
9%
46-60
6
10%
5
15%
61-75
14
23%
7
21%
76-90
Пропущено
32
38
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
4
13%
4
11%
1-15
3
9%
7
18%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
7
22%
6
16%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
9
28%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Галатасарай - Барселона 1:2 Барселона - Осасуна 4:0 Барселона - Галатасарай 0:0 Эльче - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 4:0 Наполи - Барселона 2:4 Валенсия - Барселона 1:4 Барселона - Наполи 1:1 Эспаньол - Барселона 2:2 Барселона - Атлетико М 4:2 Алавес - Барселона 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Гранада - Райо Вальекано 2:2
Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Кадис - Райо Вальекано 2:0 Бетис - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Эльче - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 0:3 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|33
|24
|6
|3
|69 - 29
|78
|2.
|Барселона
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|61 - 32
|63
|3.
|Севилья
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|49 - 27
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|59 - 39
|61
|5.
|Бетис
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|56 - 38
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|32 - 31
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|53 - 31
|52
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|39 - 34
|48
|9.
|Осасуна
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|34 - 44
|44
|10.
|Валенсия
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|44 - 48
|42
|11.
|Сельта
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 37
|39
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 45
|39
|13.
|Эльче
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|36 - 44
|38
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|33 - 38
|37
|15.
|Хетафе
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|31 - 37
|35
|16.
|Мальорка
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|29 - 54
|32
|17.
|Кадис
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 46
|31
|18.
|Гранада
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 56
|30
|19.
|Алавес
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|26 - 55
|25
|20.
|Леванте
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|41 - 65
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 13
|37
|2.
|Севилья
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|34 - 16
|37
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 15
|37
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|38 - 15
|35
|5.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|32 - 14
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|12 - 7
|32
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 17
|31
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 20
|29
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 18
|27
|11.
|Хетафе
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 15
|25
|12.
|Мальорка
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 18
|24
|13.
|Эльче
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 17
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 20
|22
|15.
|Осасуна
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|16.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 23
|19
|17.
|Алавес
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 18
|19
|18.
|Гранада
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 28
|17
|19.
|Леванте
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 28
|16
|20.
|Кадис
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 16
|41
|2.
|Барселона
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|3.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|15 - 11
|26
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 24
|23
|7.
|Осасуна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 21
|23
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 16
|21
|9.
|Валенсия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 28
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 16
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 27
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 28
|13
|15.
|Хетафе
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|10 - 22
|10
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 26
|9
|17.
|Леванте
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|18 - 37
|9
|18.
|Мальорка
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|14 - 28
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|13 - 37
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона - Райо Вальекано
Исход игры
Барселона
97.1% (34)
Ничья
2.9% (1)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (14)
Меньше
58.82% (20)
Обе команды забьют
Да
29.41% (10)
Нет
70.59% (24)
Популярный счёт
2:0 Барселона
57.1% (20)
3:1 Барселона
11.4% (4)
2:1 Барселона
11.4% (4)
3:0 Барселона
8.6% (3)
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