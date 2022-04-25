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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ривер Плейт
1:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
34' Желтая карточка
Диас Пауло
1:0
45' Пенальти
Зидан Энцо
1:1
58' Гол
Ramiro Ruiz
79' Желтая карточка
Эррера Марсело II
90' Желтая карточка
Matias Orihuela
90'+7
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
8
Палавесино
Агустин
7
Суарес
Матиас
9
Альварес
Хулиан
1
Dante
Campisi
21
Martin
Garay
2
Marcelo
Ortiz
26
Manuel
Capasso
30
Gabriel
Risso
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
18
Ramiro
Ruiz
7
Андрада
Федерико
9
Augusto
Lotti
Ривер Плейт
4-1-3-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Тукуман

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
К
1:2
С
1:1
КДЛС
4:1
КДЛС
3:0
С
0:1
К
2:1
С
2:2
П
0:3
ПБ
2:4
НБ
0:2
ПА
0:0
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зидан Энцо 5 (3) 0.42
Альварес Хулиан 4 (1) 0.33
Кинтеро Хуан 4 (3) 0.33
Суарес Матиас 2 0.17
Симон Сантьяго 1 0.08
Барко Эсекьель 1 0.08
Эррера Марсело II 1 0.08
Ромеро Брайан 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Де ла Крус Николас 1 0.08
Рохас Роберт 1 0.08
Гомес Элиас 0 0
Почеттино Томас 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 2 0.17
Ramiro Carrera 1 0.08
Marcelo Ortiz 1 0.08
Bruno Felix Bianchi 1 0.08
Андрада Федерико 1 0.08
Renzo Tesuri 1 0.08
Ramiro Ruiz 1 0.08
Matias Orihuela 0 0
Martin Garay 0 0
Alexis Doldan 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 3 0
Перес Энцо 2 0
Гомес Элиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Парадела Хосе 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Каско Милтон 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 5 1
Ramiro Carrera 5 1
Ромеро Гастон 4 0
Marcelo Ortiz 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Guillermo Acosta 3 0
Augusto Lotti 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Matias Orihuela 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Martin Garay 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
3
50%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

23
9
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
6
26%
2
22%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
4
44%
76-90

Пропущено

10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
5
50%
4
18%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 12 7 2 3 15 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 0:0 12 5 4 3 22 - 17 19
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 0:0 12 2 3 7 9 - 19 9
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 12 1 4 7 9 - 22 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
8. Ланус 1:0 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Годой Крус 0:1 12 2 6 4 18 - 21 12
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Дефенса и Хустисия 0:0 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Атлетико Платенсе 0:0 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 1:0 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 0:1 6 0 4 2 7 - 10 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 0:0 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 0:0 6 0 3 3 5 - 12 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 0:1 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Ланус 1:0 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Энцо Фернандес из команды Ривер Плейт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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