Аргентина: Лига професиональ 2022
1:1
Конец матча
34' Желтая карточкаДиас Пауло
1:0
45' ПенальтиЗидан Энцо
1:1
58' ГолRamiro Ruiz
79' Желтая карточкаЭррера Марсело II
90' Желтая карточкаMatias Orihuela
Ход матча
34'
45'
1:0
58'
1:1
90'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зидан Энцо
|5 (3)
|0.42
|Альварес Хулиан
|4 (1)
|0.33
|Кинтеро Хуан
|4 (3)
|0.33
|Суарес Матиас
|2
|0.17
|Симон Сантьяго
|1
|0.08
|Барко Эсекьель
|1
|0.08
|Эррера Марсело II
|1
|0.08
|Ромеро Брайан
|1
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.08
|Де ла Крус Николас
|1
|0.08
|Рохас Роберт
|1
|0.08
|Гомес Элиас
|0
|0
|Почеттино Томас
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|2
|0.17
|Ramiro Carrera
|1
|0.08
|Marcelo Ortiz
|1
|0.08
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.08
|Андрада Федерико
|1
|0.08
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|Ramiro Ruiz
|1
|0.08
|Matias Orihuela
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Alexis Doldan
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|5
|1
|Ramiro Carrera
|5
|1
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Marcelo Ortiz
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Augusto Lotti
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
3
50%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
23
9
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
6
26%
2
22%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
4
44%
76-90
Пропущено
10
22
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
5
23%
31-45
5
50%
4
18%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
1
10%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2
Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0 Ривер Плейт - Британния 1:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|12
|5
|4
|3
|22 - 17
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|8.
|Ланус
|1:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Годой Крус
|0:1
|12
|2
|6
|4
|18 - 21
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|0:1
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 12
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|0:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Ланус
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|14.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3