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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 40'
Ньюэллс Олд Бойз
0' 40'
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.85
3.62
4.40
Все Коэффициенты
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
1
Арболеда
Иван
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
13
Juan
Sforza
20
Julian
Fernandez
II
10
Nicolas
Castro
7
Juan
Fernando
Garro
39
Nazareno
Funez
44
Francisco
Gonzalez2
Расинг Авельянеда
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
2:0
КДМЭП
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:2
П
2:1
П
5:0
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ТМ(
1:0
П
0:1
П
4:3
П
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.5
Javier Correa 4 0.33
Ауче Габриэль 3 0.25
Leonel Ariel Miranda 2 0.17
Кардона Эдвин 2 (2) 0.17
Carlos Alcaraz 2 0.17
Мура Факундо 1 0.08
Чанкалай Томас 1 (1) 0.08
Мартинес Маурисио 1 0.08
Matias Rojas II 1 (1) 0.08
Nery Dominguez 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 3 (1) 0.25
Nicolas Castro 3 (1) 0.25
Juan Fernando Garro 2 0.17
Ramiro Sordo 2 0.17
Francisco Gonzalez2 1 0.08
Реаско Джоркаефф 1 0.08
Nazareno Funez 1 0.08
Juan Sforza 1 0.08
Лема Кристиан 1 (1) 0.08

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 4 0
Gonzalo Piovi 3 0
Enzo Copetti 3 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Кардона Эдвин 2 0
Javier Correa 2 0
Matias Rojas II 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Орбан Лукас 0 1
Сигали Леонардо 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gaston Gomez 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Juan Caceres 1 0
Fernando Prado 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Пабло II 6 0
Julian Fernandez II 6 0
Justo Giani 4 0
Martin Luciano 4 0
Willer Ditta 3 0
Juan Sforza 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Armando Mendez 2 0
Juan Fernando Garro 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Лема Кристиан 1 0
Victor Velazquez 1 0
Diego Calcaterra 1 0
Marco Campagnaro 1 0
Guillermo Balzi 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

23
15
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
7
30%
3
20%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 12 7 2 3 15 - 10 23
3. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 11 1 3 7 8 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
8. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
13. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 0:0 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
9. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
11. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.85
3.62
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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