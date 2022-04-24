Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Первый тайм: 40'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
17 Justo Giani
-
27 Cingolani
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
23 матча
43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.5
|Javier Correa
|4
|0.33
|Ауче Габриэль
|3
|0.25
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.17
|Кардона Эдвин
|2 (2)
|0.17
|Carlos Alcaraz
|2
|0.17
|Мура Факундо
|1
|0.08
|Чанкалай Томас
|1 (1)
|0.08
|Мартинес Маурисио
|1
|0.08
|Matias Rojas II
|1 (1)
|0.08
|Nery Dominguez
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Garcia
|3 (1)
|0.25
|Nicolas Castro
|3 (1)
|0.25
|Juan Fernando Garro
|2
|0.17
|Ramiro Sordo
|2
|0.17
|Francisco Gonzalez2
|1
|0.08
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.08
|Nazareno Funez
|1
|0.08
|Juan Sforza
|1
|0.08
|Лема Кристиан
|1 (1)
|0.08
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Enzo Copetti
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Кардона Эдвин
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Орбан Лукас
|0
|1
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Пабло II
|6
|0
|Julian Fernandez II
|6
|0
|Justo Giani
|4
|0
|Martin Luciano
|4
|0
|Willer Ditta
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Armando Mendez
|2
|0
|Juan Fernando Garro
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Victor Velazquez
|1
|0
|Diego Calcaterra
|1
|0
|Marco Campagnaro
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
7
30%
3
20%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|3.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|11
|1
|3
|7
|8 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|13.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|9.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2