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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
29' Желтая карточка
Edson III
1:0
51' Гол
Marlon Freitas
54' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
88' Желтая карточка
Сампайо Филипе
1:1
90' Гол в свои ворота
Leandro Barcia
90'+7
1
Роналдо
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Лео
Перейра
9
Wellington
Rato
12
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Саравия
Ренсо
94
Сампайо
Филипе
4
Кану
Рубенилсон
20
Daniel
Borges
55
Luis
Oyama
43
Пиазон
Лукас
10
Зауэр
Густаво
16
Фернандес
Лукас
IV
29
Витиньо
Виктор
89
Erison
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Ботафого Рибейрао

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:1
К
4:2
КБ
2:2
СA
4:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:2

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1
Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 3:2
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Операрио Ферровиарио 2:1 Понте-Прета - Ботафого Рибейрао 0:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Кану Рубенилсон уходит с поля. Куэста Виктор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Edson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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