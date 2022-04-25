1:1
Конец матча
29' Желтая карточкаEdson III
1:0
51' ГолMarlon Freitas
54' Желтая карточкаGabriel Baralhas
88' Желтая карточкаСампайо Филипе
1:1
90' Гол в свои воротаLeandro Barcia
Ход матча
29'
51'
1:0
54'
88'
90'
1:1
1
Роналдо
2
Dudu
V1
11
Лео
Перейра
55
Luis
Oyama
43
Пиазон
Лукас
89
Erison
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 РенанВратарь
-
15 Энрике АртурЗащитник
- Полузащитник
-
20 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Rickson
-
19 Shaylon
-
14 Gabriel Noga
-
13 Hayner
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Угу МигельЗащитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
14 Chayene
-
62 Kayque
-
70 Vinicius5
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Ботафого Рибейрао
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1
Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Гойяненсе - Ипора 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 0:2 Goiatuba SC - Атлетико Гойяненсе 0:2 Апаресиденсе - Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Апаресиденсе 2:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 3:2
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Гуарани Кампинас 2:2 Гремио Бразил - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Операрио Ферровиарио 2:1 Понте-Прета - Ботафого Рибейрао 0:0