Аргентина: Лига професиональ 2022
3:1
Конец матча
44' Красная карточкаGaston Americo Benavidez
1:0
45' ГолЦвитанич Дарио
2:0
47' ГолЛолло Лусиано
69' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
3:0
74' ГолУрси Агустин
3:1
82' ГолМайкл Сантос
Ход матча
45'
1:0
47'
2:0
69'
74'
3:0
82'
3:1
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
34
Jose
Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Банфилд
Тальерес Кордоба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|5
|0.42
|Урси Агустин
|2
|0.17
|Лолло Лусиано
|2
|0.17
|Цвитанич Дарио
|1
|0.08
|Juan Alvarez2
|1
|0.08
|Amos Perales
|1
|0.08
|Juan Manuel Cruz
|1 (1)
|0.08
|Ramiro Enrique
|1
|0.08
|Gregorio Tanco
|1
|0.08
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.08
|Matias Romero1
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|2
|0.17
|Diego Valoyes
|2
|0.17
|Джиротти Федерико
|2
|0.17
|Мендез Начо
|1
|0.08
|Matias Esquivel
|1
|0.08
|Gaston Americo Benavidez
|0
|0
|Hector Fertoli
|0
|0
|Олива Кристиан
|0
|0
|Enzo Hernan Diaz
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|4
|1
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Доминго Николас
|4
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Gregorio Tanco
|2
|1
|Alexis Maldonado
|3
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|0
|Franco Quinteros
|2
|0
|Alejandro Cabrera
|2
|0
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Alejandro Maciel
|1
|0
|Лопез Эрик
|1
|0
|Matias Romero1
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Amos Perales
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|2
|Джиротти Федерико
|4
|1
|Ramiro Hernandez
|2
|2
|Рафа II
|4
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|1
|Мендез Начо
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Francisco Alvarez1
|2
|0
|Майкл Сантос
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
4
44%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
3
25%
5
29%
29%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1
Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|11
|1
|3
|7
|8 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|13.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|9.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2