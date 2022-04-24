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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Банфилд
3:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
44' Красная карточка
Gaston Americo Benavidez
1:0
45' Гол
Цвитанич Дарио
2:0
47' Гол
Лолло Лусиано
69' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
3:0
74' Гол
Урси Агустин
3:1
82' Гол
Майкл Сантос
90'+8
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
22
Juan
Alvarez2
8
Giuliano
Galoppo
5
Доминго
Николас
24
Julian
Palacios
20
Цвитанич
Дарио
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
17
Олива
Кристиан
18
Rodrigo
Villagra
38
Matias
Godoy
24
Santiago
Toloza
10
Hector
Fertoli
34
Jose
Romero
Банфилд
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Тальерес Кордоба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
КДМЭП
3:2
К
0:0
С
0:1
С
3:1
С
1:0
П
0:0
ПБ
2:1
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 5 0.42
Урси Агустин 2 0.17
Лолло Лусиано 2 0.17
Цвитанич Дарио 1 0.08
Juan Alvarez2 1 0.08
Amos Perales 1 0.08
Juan Manuel Cruz 1 (1) 0.08
Ramiro Enrique 1 0.08
Gregorio Tanco 1 0.08
Датоло Хесус 1 (1) 0.08
Matias Romero1 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 2 0.17
Diego Valoyes 2 0.17
Джиротти Федерико 2 0.17
Мендез Начо 1 0.08
Matias Esquivel 1 0.08
Gaston Americo Benavidez 0 0
Hector Fertoli 0 0
Олива Кристиан 0 0
Enzo Hernan Diaz 0 0
Matias Godoy 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 4 1
Emanuel Coronel 3 1
Доминго Николас 4 0
Урси Агустин 4 0
Gregorio Tanco 2 1
Alexis Maldonado 3 0
Giuliano Galoppo 3 0
Franco Quinteros 2 0
Alejandro Cabrera 2 0
Цвитанич Дарио 1 0
Болонья Энрике 1 0
Luciano Andres Abecasis 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Лопез Эрик 1 0
Matias Romero1 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Lautaro Rios 1 0
Amos Perales 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 2
Джиротти Федерико 4 1
Ramiro Hernandez 2 2
Рафа II 4 0
Gaston Americo Benavidez 1 1
Мендез Начо 2 0
Angelo Martino 2 0
Francisco Alvarez1 2 0
Майкл Сантос 1 0
Эррера Гидо 1 0
Олива Кристиан 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Godoy 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Matias Esquivel 1 0
Emerson Batalla 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
6%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
4
44%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
3
25%
5
29%
29%
61-75
3
25%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1
Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 11 1 3 7 8 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
8. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
13. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
9. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
11. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Santiago Toloza уходит с поля. Федерико Торрес выходит вместо него
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Цвитанич Дарио бьет в цель!
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Габриэль Америко Бенавидес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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