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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 75'
Коритиба
0'
1:0
23' Гол
Саварино Джефферсон
2:0
36' Гол
Саварино Джефферсон
2:1
62' Гол
Igor Paixao
68' Желтая карточка
Халк Живанилдо
75'
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
14
Годин
Диего
3
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
5
Отавио
II
8
Jair
II
17
Саварино
Джефферсон
26
Фернандес
Игнасио
10
Варгас
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
23
Alex
Santana
III
2
Matheus
Alexandre
3
Henrique
XIV
4
Castan
da
Silva
Luciano
18
Гильерме
дос
Сантос
97
Valdemir
8
Виллиан
Фариас
11
Alef
Manga
78
Regis
I
98
Igor
Paixao
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
Атлетико Минейро
4-3-3
Коритиба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Коритиба

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
2:0
БСА
1:2
БСА
0:0
БСА
3:0
БСА
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
3:2

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0 Вилла Нова - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:2
Коритиба
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2
Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Каскавел 0:0 Лондрина ЭК - Коритиба 1:3 Sao Joseense - Коритиба 1:1 Коритиба - Рио-Бранко Паранагуа 2:0 КЕ Униао - Коритиба 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Коритиба
1.27
6.15
15.78
Все Коэффициенты
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Коритиба

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