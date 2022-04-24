2:1
Второй тайм: 75'
1:0
23' ГолСаварино Джефферсон
2:0
36' ГолСаварино Джефферсон
2:1
62' ГолIgor Paixao
68' Желтая карточкаХалк Живанилдо
Ход матча
23'
36'
62'
2:1
68'
71'
22
Эверсон
14
Годин
Диего
44
Rubens
8
Jair
II
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
14 Годин ДиегоЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
33 SavioПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
2 Guga3
-
-
27 Calebe
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
40 Nathan VI
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 ValdemirПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Alef MangaПолузащитник
-
78 Regis IПолузащитник
-
98 Igor PaixaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Марсиу НунуЗащитник
-
75 БиэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
88 Jose Hugo
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
История личных встреч
Атлетико Минейро
Коритиба
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Уберландия - Атлетико Минейро 0:4 Атлетико Минейро - Томбенсе 3:0 Вилла Нова - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:2
Коритиба
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2
Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Каскавел 0:0 Лондрина ЭК - Коритиба 1:3 Sao Joseense - Коритиба 1:1 Коритиба - Рио-Бранко Паранагуа 2:0 КЕ Униао - Коритиба 1:2