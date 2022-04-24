Аргентина: Лига професиональ 2022
1:1
Конец матча
1:0
42' ГолМоуче Пабло
1:1
77' ПенальтиДженсон Лукас
81' Желтая карточкаMateo Seoane
90' Желтая карточкаFacundo Mater
90' Желтая карточкаJoel Sonora
90' Желтая карточкаDylan Glaby
Ход матча
42'
1:0
77'
1:1
81'
90'
90'
90'
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
15
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Axel Bordon
-
14 Juan Diaz4
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|4
|0.33
|Nicolas Ferreyra
|3
|0.25
|Моуче Пабло
|2
|0.17
|Ivan Tapia
|2
|0.17
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.08
|Facundo Castro I
|1
|0.08
|Carlos Martin Arce
|1
|0.08
|Facundo Mater
|0
|0
|Junior Arias
|0
|0
|Carlos Valenzuela
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|5 (1)
|0.42
|Luca Orellano
|2
|0.17
|Пратто Лукас
|1
|0.08
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Jose Florentin
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Mater
|3
|1
|Nicolas Ferreyra
|3
|0
|Ivan Tapia
|3
|0
|Dylan Glaby
|3
|0
|Tomas Lecanda
|1
|1
|Juan Manuel Vazquez
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Carlos Martin Arce
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Jonathan Blanco
|1
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|1
|1
|Касерес Сантьяго
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Agustin Mulet
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Julian Fernandez
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Joel Sonora
|1
|0
|Agustin Bouzat
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Franco Diaz
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
|Maximo Perrone
|1
|0
|Mateo Seoane
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|11
|1
|3
|7
|8 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|13.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|9.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2