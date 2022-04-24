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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Барракас Централь
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
1:0
42' Гол
Моуче Пабло
1:1
77' Пенальти
Дженсон Лукас
81' Желтая карточка
Mateo Seoane
90' Желтая карточка
Facundo Mater
90' Желтая карточка
Joel Sonora
90' Желтая карточка
Dylan Glaby
90'+10
23
Rodrigo
Saracho
26
Maximiliano
Rodriguez1
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
5
Dylan
Glaby
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
15
Junior
Arias
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
28
Miguel
Brizuela
3
Инсуа
Эмануэль
26
Mateo
Seoane
8
Franco
Diaz
21
Santiago
Castro
7
Jose
Florentin
18
Julian
Fernandez
9
Sebastian
Sosa
II
Барракас Централь
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 4 0.33
Nicolas Ferreyra 3 0.25
Моуче Пабло 2 0.17
Ivan Tapia 2 0.17
Bruno Christian Sepulveda 1 0.08
Facundo Castro I 1 0.08
Carlos Martin Arce 1 0.08
Facundo Mater 0 0
Junior Arias 0 0
Carlos Valenzuela 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 5 (1) 0.42
Luca Orellano 2 0.17
Пратто Лукас 1 0.08
Инсуа Эмануэль 0 0
Jose Florentin 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Mater 3 1
Nicolas Ferreyra 3 0
Ivan Tapia 3 0
Dylan Glaby 3 0
Tomas Lecanda 1 1
Juan Manuel Vazquez 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Carlos Martin Arce 2 0
Brian Calderara 2 0
Jonathan Blanco 1 0
Моуче Пабло 1 0
Facundo Castro I 1 0
Gonzalo Paz 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 1 1
Касерес Сантьяго 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Agustin Mulet 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Julian Fernandez 1 0
Damian Fernandez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Joel Sonora 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Franco Diaz 1 0
Santiago Castro 1 0
Maximo Perrone 1 0
Mateo Seoane 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
3
33%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
5
24%
2
22%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 11 1 3 7 8 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
8. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
13. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
9. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
11. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Моуче Пабло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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