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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
0:3
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
17' Желтая карточка
Иванович Люк
0:1
28' Гол в свои ворота
Невилл Скотт
45' Желтая карточка
Anton Mlinaric
0:2
48' Гол
Уэйн Бен
0:3
57' Гол
Benjamin Old
72' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
90'+4
1
Фрик
Мэклин
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
4
Anton
Mlinaric
21
Nicholas
Olsen
35
Louis
Zabala
18
Вада
Риё
26
О'Ши
Джеймс
8
Штайнманн
Матти
9
Иванович
Люк
23
Лескано
Хуан
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
5
МакГэрри
Джеймс
7
Walter
Sandoval
13
Nicholas
Pennington
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
9
Болл
Дэвид
18
Уэйн
Бен
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

37 матчей

45.9%
29.7%
24.4%
17 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 4 0.31
Лескано Хуан 2 0.15
Милеуснич Никола 2 0.15
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.08
Браун Кори 1 0.08
Акбари Рамат 1 0.08
Иванович Люк 1 0.08
Хинджерт Джек 0 0
Невилл Скотт 0 0
Вада Риё 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.25
Хупер Гэри 4 (1) 0.25
Walter Sandoval 3 0.19
Уэйн Бен 3 0.19
Пископо Рено 3 (1) 0.19
Болл Дэвид 2 0.13
Вуттон Скотт 1 0.06
Nicholas Pennington 1 0.06
Benjamin Old 1 0.06
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 6 0
Невилл Скотт 3 0
О'Ши Джеймс 2 0
Олдред Том 2 0
Браун Кори 2 0
Акбари Рамат 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Трюин Кай 2 0
Henry Hore 2 0
Jordan Holmes 0 1
Хинджерт Джек 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Иванович Люк 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 5 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Пейн Тим 2 0
Фентон Луис 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 13
6
46%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
4
40%
4
25%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Забито

4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
35%
1
5%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
4
24%
3
14%
76-90

Пропущено

20
26
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
5
25%
7
27%
46-60
6
30%
7
27%
61-75
2
10%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 20 11 7 2 42 - 27 40
2. Веллингтон Феникс 16 8 3 5 23 - 25 27
3. Вестерн Юнайтед 15 7 4 4 20 - 19 25
4. Ньюкасл Джетс 0:0 16 6 4 6 28 - 24 22
5. Мельбурн Виктори 16 5 7 4 22 - 20 22
6. Аделаида Юнайтед 15 5 6 4 23 - 20 21
7. Сидней 16 4 6 6 21 - 21 18
8. Макартур 16 4 5 7 21 - 31 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 12 4 4 4 16 - 15 16
10. Сентрал Кост Маринерз 13 4 3 6 22 - 21 15
11. Перт Глори 0:0 14 3 4 7 11 - 13 13
12. Брисбен Роар 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 10 7 2 1 18 - 10 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 0:0 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
6. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Брисбен Роар 8 3 1 4 10 - 13 10
9. Сидней 8 2 3 3 13 - 12 9
10. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 6 3 0 21 - 12 21
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Аделаида Юнайтед 7 2 4 1 8 - 8 10
4. Сидней 8 2 3 3 8 - 9 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 10 - 9 8
8. Перт Глори 0:0 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 0:0 8 1 3 4 10 - 15 6
10. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
11. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Anton Mlinaric получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Невилл Скотт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    17'
    Иванович Люк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 0:3 Веллингтон Феникс онлайн

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