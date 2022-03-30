Австралия: A-Лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
17' Желтая карточкаИванович Люк
0:1
28' Гол в свои воротаНевилл Скотт
45' Желтая карточкаAnton Mlinaric
0:2
48' ГолУэйн Бен
0:3
57' ГолBenjamin Old
72' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
Ход матча
17'
28'
0:1
45'
48'
0:2
50'
57'
0:3
72'
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
18
Вада
Риё
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
33
Finn
Surman
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Louis ZabalaПолузащитник
-
18 Вада РиёПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Henry Hore
-
14 Eli Adams
-
15 Jesse Daley
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
17 Alec Mills
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
-
31 Kurtis Mogg
-
32 George Ott
-
-
40 Alex Paulsen
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
31.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
37 матчей
45.9%
29.7%
24.4%
17 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|4
|0.31
|Лескано Хуан
|2
|0.15
|Милеуснич Никола
|2
|0.15
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.08
|Браун Кори
|1
|0.08
|Акбари Рамат
|1
|0.08
|Иванович Люк
|1
|0.08
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.25
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.25
|Walter Sandoval
|3
|0.19
|Уэйн Бен
|3
|0.19
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.19
|Болл Дэвид
|2
|0.13
|Вуттон Скотт
|1
|0.06
|Nicholas Pennington
|1
|0.06
|Benjamin Old
|1
|0.06
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|6
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|Олдред Том
|2
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Anton Mlinaric
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Henry Hore
|2
|0
|Jordan Holmes
|0
|1
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|5
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Фентон Луис
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 13
6
46%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
4
40%
4
25%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Забито
4
18
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
10 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
35%
1
5%
1-15
3
18%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
6
27%
61-75
4
24%
3
14%
76-90
Пропущено
20
26
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
5
25%
2
8%
31-45
5
25%
7
27%
46-60
6
30%
7
27%
61-75
2
10%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|20
|11
|7
|2
|42 - 27
|40
|2.
|Веллингтон Феникс
|16
|8
|3
|5
|23 - 25
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|20 - 19
|25
|4.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|5.
|Мельбурн Виктори
|16
|5
|7
|4
|22 - 20
|22
|6.
|Аделаида Юнайтед
|15
|5
|6
|4
|23 - 20
|21
|7.
|Сидней
|16
|4
|6
|6
|21 - 21
|18
|8.
|Макартур
|16
|4
|5
|7
|21 - 31
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|13
|4
|3
|6
|22 - 21
|15
|11.
|Перт Глори
|0:0
|14
|3
|4
|7
|11 - 13
|13
|12.
|Брисбен Роар
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|6.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Брисбен Роар
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|9.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|9
|6
|3
|0
|21 - 12
|21
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Аделаида Юнайтед
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|4.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|Перт Глори
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|10.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0